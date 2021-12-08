新华社内罗毕12月6日电 （记者黎华玲）朱巴消息：中国援南苏丹教育技术二期项目启动仪式6日在南苏丹首都朱巴举行。南苏丹副总统阿卜杜勒巴吉在启动仪式上说，该项目将为南苏丹带来中国先进的教育理念和宝贵经验，为南苏丹制定中小学新课纲等教育规划提供有力支持。

阿卜杜勒巴吉说，教育对国家发展至关重要，即使南苏丹政府面临资金短缺的严峻挑战，但始终将教育创新与发展置于国家战略首位。南苏丹基础教育与指导部部长阿奎尔说，发展教育是南苏丹政府和人民的共同愿望，中国在教育事业取得的长足发展为南苏丹提供了榜样。

中国驻南苏丹大使华宁说，中国和南苏丹建交10年来，中国始终把教育作为两国交流合作的优先领域，援建多所中小学校，为南苏丹培训数千名各领域专业人才，向南苏丹学生提供留学中国奖学金。近年来，上百万册中小学生数学、科学、英语教材漂洋过海运抵朱巴，近15万名南苏丹师生从中受益，200余名南苏丹教师前往中国接受培训。

援南苏丹教育技术援助项目是我国首个综合性教育援外项目，二期项目将在南苏丹教材体系建设、教育人员培训、双方文化交流等多方面展开。主要内容包括为南苏丹开发编印和提供小学英语、数学、科学教材和部分中学教材；培训南苏丹师资及教育管理人员；开发提供教材使用评估系统；派遣2名中文教师赴朱巴教授中文，设立中国语言学习中心；提供部分教学物资。项目实施期限为3年，承办单位为上海教育出版社。

《 人民日报 》（ 2021年12月08日 16 版）

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