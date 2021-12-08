杨博超

南南合作是发展中国家联合自强的伟大创举，是在平等互信、互利共赢、团结互助基础上开展的真正的多边合作，开辟出一条崭新的发展繁荣之路。中国作为南南合作的坚定支持者、积极参与者和重要贡献者，一直将南南合作作为中国开展国际发展合作的基本定位，强调以团结促合作、以合作促发展、以发展促人权，坚持与其他发展中国家共商、共建、共享，共同推动构建人类命运共同体。

2017年，中国举办首届“南南人权论坛”，为发展中国家搭建人权领域定期对话交流互鉴平台。习近平总书记向论坛致贺信强调，全球人权事业发展离不开广大发展中国家共同努力。论坛通过的《北京宣言》，充分体现了发展中国家彼此尊重、共促人权事业发展的坚定信念。“2019·南南人权论坛”探讨文明多样性与世界人权事业的发展，为解决当今世界面临的人权保障难题提供解决方案。“2021·南南人权论坛”必将为凝聚发展中国家人权理念共识、共同应对人权挑战、共促全球人权治理朝着更加公平合理的方向发展提供重要契机和平台。

中国开展南南合作肇始于上世纪50年代。70多年前，中国开始向朝鲜和越南提供物资援助，开启了中国对外援助的序幕。58年前，中国向非洲派遣首支医疗队，至今已累计派出医疗队员2.3万人次，彰显人道主义精神和中华民族博大胸怀。20年前，中国首个援外菌草技术示范基地落成，至今已推广至100多个国家，并以此为契机致力于实现消除贫困、促进就业、资源可再生利用和应对气候变化等发展目标，为促进当地发展和人民福祉发挥重要作用。5年前，中国推动设立南南合作援助基金，支持发展中国家落实联合国2030年可持续发展议程、应对人道危机、实现减贫和发展；建立南南合作与发展学院，分享中国和其他发展中国家治国理政经验，搭建发展中国家高端人才培养基地和研究交流平台。中国积极推动南南合作取得累累硕果，共绘发展中国家发展的美好蓝图。

中国开展南南合作，是对将生存权和发展权作为首要基本人权的中国特色人权观的生动诠释。中国坚持人民至上，不断改善民生，在短短几十年内，发展成为世界第二大经济体。事实证明，发展是维护安全的重要保障。只有发展，才能更好地保障人民的基本权利，才能不断满足人们对美好生活的热切向往。中国开展对外援助70多年来，向166个国家和国际组织提供近4000亿元人民币发展援助，向72个国家和地区派遣长期医疗队，向37个亚非国家派遣农业技术专家组，帮助发展中国家人民通过发展摆脱贫困，为实现其他人权提供条件。

中国开展南南合作，为传统国际关系准则赋予了新的含义。中国讲信、守诺、重情，对发展中国家的援助是以伙伴之间的平等和互利为前提，从不干涉他国内政，不附加任何政治条件，不当“教师爷”，始终秉持互尊互信互利，坚持共商共建共享。许多受援国的领导人称中国是“可靠的朋友”。中国认为，什么样的国际秩序和全球治理体系对世界好、对世界各国人民好，要由各国人民商量，不能由一家说了算，不能由少数人说了算。全球治理体系改革要适应国际力量对比的深刻变化，增加发展中国家的代表性和发言权，要更加平等地反映大多数国家的意愿和利益。

中国开展南南合作，以和平、发展、公平、正义、民主、自由的全人类共同价值为基石，秉持人类命运共同体理念。全人类共同价值超越意识形态、社会制度和发展水平差异，契合时代发展潮流，是人类多样文明的高度提炼和总结。尽是同舟客，齐心同所愿。全人类共同价值为实现世界人民团结协作、共担风险、共享成果提供了强大精神动力，展现了富有正义感和同情心的天下情怀。中国提出构建人类命运共同体理念，倡导共商共建共享，强调世界各国的共同参与、通力合作、各尽其能，发挥各国自身优势，共同应对挑战，并使全球治理的成果更公平地惠及世界各国和人民。人类命运共同体理念赋予了南南合作新的思想内涵，提升了合作水平。

中国开展南南合作，以平等互惠供给公共产品彰显人道主义情怀。新冠肺炎疫情是全世界当下面临的最为复杂而又迫在眉睫的挑战，深刻影响人类生活的各个方面。中国始终把人的生命安全和身体健康放在第一位，率先与发展中国家开展疫苗生产国际合作，并向国际社会作出将疫苗作为全球公共产品的庄严承诺。至今，中国已向世界提供超过18亿剂疫苗，并于近日宣布将再向非方提供10亿剂疫苗，为促进疫苗公平分配，实现疫苗在发展中国家的可及性和可负担性作出切实的中国贡献。

中国开展南南合作，把“授人以渔”和可持续发展作为合作理念。中国开展南南合作，不输出模式、不涸泽而渔，以“授人以渔”的可持续发展模式，帮助发展中国家增强自身“造血”能力。中国将国际发展合作视为双向合作，在充分尊重受援国自主选择发展模式和道路的前提下，基于受援国的需要，走精准援助道路。一方面，针对发展中国家迫切希望学习中国改革开放以来的成功发展经验，中国在南南合作的大框架下，与相关联合国专门机构建立合作伙伴关系，制度化、机制化和规范化地开展与其他发展中国家的多边合作。另一方面，依托政府间和非政府间的对话交流机制性平台，如中非合作论坛、中阿合作论坛、中国—太平洋岛国经济发展合作论坛、南南人权论坛、南南合作援助基金、南南合作与发展学院等，通过开展交流、考察、学习等活动，增进相互了解，提高发展中国家自身发展能力。

在百年未有之大变局和新冠肺炎疫情全球大流行交织影响下，国际形势与国际格局正加速演变，持续提升发展中国家在全球治理中的地位，有助于提振全球经济复苏信心，对实现以发展促人权具有重要作用。中国将始终与其他发展中国家守望相助、共迎挑战、共谋发展，持续深入推进南南合作，为实现联合国2030年可持续发展议程，在共同发展中不断提升人权发展水平，推动构建人类命运共同体而不懈奋斗。

（作者单位：北京市习近平新时代中国特色社会主义思想研究中心）

《 人民日报 》（ 2021年12月08日 16 版）

(责编：赵欣悦、白宇)