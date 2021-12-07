新华社北京12月7日电 国务院总理李克强12月7日下午在中南海紫光阁同比利时首相德克罗举行视频会晤。

李克强表示，中比关系发展势头良好。今年是两国建交50周年，习近平主席和菲利普国王互致贺电。中方高度重视中比关系，我们愿同比方在相互尊重、平等相待的基础上，增进政治互信，深化互利合作，扩大人文交流，推动中比关系持续健康发展。

李克强指出，比利时在生物医药、微电子、现代农业等领域科技实力雄厚，中方愿同比方深挖上述领域合作潜力，在合作中将致力于加强知识产权保护，更好实现互利共赢。以建交50周年为契机，举行丰富多彩的纪念活动，促进民心相知相通。

李克强强调，中比都是自由贸易的坚定维护者。中方愿同比方加强在多边框架下的对话、协调与合作，携手应对新冠肺炎疫情等全球性挑战。

李克强指出，比利时是欧盟重要成员，布鲁塞尔是欧盟总部所在地，希望比方为促进中欧关系健康稳定发展发挥积极作用。

德克罗表示，比中建交50年来，双方交往密切。比方很高兴成为中方的合作伙伴，珍视双方合作成果，希进一步深化两国政治交往，克服疫情影响加强双方直接交流，扩大在投资、贸易、医药、科研、知识产权等领域合作。比方愿同中方一道，支持自由贸易，反对贸易保护主义。比方愿为促进欧中关系健康发展发挥积极作用。

何立峰参加上述活动。

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