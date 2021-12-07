人民网北京12月7日电 12月2日，南非国家电视台（SABC）网站刊登SABC前政治主编马库伊题为《美国“民主峰会”注定失败》的评论文章，认为美国糟糕的外交政策再次破坏全球和平与和谐，导致世界分裂。美国应学会接受中国崛起这一现实，学会与中国和平共处。文章摘译如下：

12月9日和10日，拜登政府将主办一场极具争议的所谓“民主峰会”，约有110个国家受邀参加。峰会的主要目的据称是阻止“全球范围内的民主倒退及对权利和自由的侵蚀”。美国糟糕的外交政策再次破坏全球和平与和谐，导致世界分裂。值得注意的是，美国没有邀请中国和俄罗斯参加峰会。同样受到冷落的还有土耳其和新加坡，这两个国家都是各自地区有影响力的强国。在亚洲，美国也采取了一种特殊的挑选方法。例如，孟加拉国、斯里兰卡受到了冷落，但邻国印度将出席虚拟峰会。目前尚不清楚美国在确定参会者时使用了什么标准。但到目前为止，这份邀请函似乎是某种认可证书。而且，如果证书真的比峰会更重要，那么精心挑选的“民主国家”可能会被证明是一场没有意义的虚拟聚会。

俄罗斯莫斯科伊兹博尔斯克俱乐部“俄罗斯梦和中国梦”研究中心主任尤里·塔夫罗夫斯基（Yury Tavrovsky）在《环球时报》上撰文，毫不掩饰自己的观点:“只有盲人看不到，这次峰会首先针对的是中国，针对的是中国的成功发展，针对的是中国的‘中国特色社会主义’模式，其目标是将这些国家联合成一个遏制和包围中国的全球链。”中国比地球上任何其他国家都更能独自威胁美国自冷战结束以来一直占据的单极地位。长期以来，美国一直沉浸在被国际关系学者描述为后冷战时代“世界上仅存的唯一超级大国”的荣耀之中。这种描述见证了一届又一届美国政府滥用其强大的全球地位，冒险采取单方面对对手实施惩罚性经济制裁等行动。美国入侵主权国家和实施政权更迭议程的倾向主导了国际新闻，随之而来的是毁灭和死亡。国际关系文献中充斥着美国危险的单边外交政策的例子，唐纳德·特朗普称之为“让美国再次伟大”。现任白宫主人、美国总统乔·拜登几乎没有改变特朗普的“我行我素”态度，只是改变了其与职业政治家相称的公开姿态。自一年多前入主椭圆形办公室以来，拜登总统一直致力于将美国重新定位为受欢迎的自由世界领袖的回归。然而，很明显他在试图掩饰单边主义，以免受到全球审视和谴责。

全球经济学家和社会政治学家一致认为，在不远的将来，中国注定会取代美国成为世界上最大的经济体。美国试图在110个受邀国家“朋友们的帮助下”应对这一威胁。有一种学派认为，“民主峰会”是一种建立“反华国际”的努力，以反击北京在世界范围内迅速增长的影响力，这将破坏美国对国际社会具有影响力的单极权威。 拜登政府的外交政策顾问非常清楚美国在国际舞台上的影响力正在减弱。除了多年来有据可查的外交缺陷和失误之外，美国最近在阿富汗的大惨败让许多国家怀疑，依靠所谓的自由世界领导人是否仍然值得。

我认为民主峰会注定要失败。自从美国独一无二的主导地位日渐式微以来，世界已经发生了巨大变化。越来越多的国家正把当前和未来的福祉寄托在与中国这个繁荣国家的经济联系上。任何一个心智正常的政权，无论华盛顿如何挑拨，都不会喜欢与中国陷入敌对关系，因为这样的姿态无异于经济自残。如果提出峰会设想的人认为美国可以像冷战一样，激发国际社会大部分力量来对抗中国和俄罗斯，我敢打赌，这是一个巨大的误判。俄罗斯和中国从不针对对手进行政权更迭，也不侵犯领土主权。他们主张和实践多边主义。中国的崛起是当今世界的新现实，美国必须学会与之和平共处。

（文章来源：中华人民共和国驻南非共和国大使馆网站）

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