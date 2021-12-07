人民网北京12月7日电 11月20日，德国《柏林报》（Berliner?Zeitung）刊登吴恳大使署名文章《世界需要更多的“建桥者”而不是“建墙者”》，全文如下：

世界需要更多的“建桥者”而不是“建墙者”

——写在中德建交50周年来临之际

中国驻德国大使 吴恳

2021年，在中德各自国内政治议程上都是具有重要意义的一年。在中国，我们庆祝了中国共产党百年华诞，并成功地在一个拥有14多亿人口的大国历史性地解决了绝对贫困问题。不久前，中国共产党第十九届中央委员会第六次全体会议审议通过重要决议，全面系统总结了党的百年奋斗重大成就和历史经验。在德国，联邦议院举行了换届选举，在默克尔总理执政16年后，总理府即将迎来一位新的主人。虽然疫情给世界经济和国际交流持续造成困难，但令人欣慰的是，中德各领域合作展现出强大韧性。今年前三季度双边贸易额已超过1700亿美元，增速高达27%，全年有望再创历史新高。

即将来临的2022年，两国将迎来建交50周年。近半个世纪前，两国政治家以政治远见和勇气，推动中德这两个历史文化、社会制度和发展水平迥异的国家实现了跨越欧亚大陆的“握手”。近50年时间里，德国走出冷战和国家分裂的阴影，并在欧洲和国际舞台上发挥着越来越重要作用。中国也探索出一条适合本国国情的发展道路，以“中国速度”成长为世界第二大经济体。

50年前，再富有想象力的人也不会预料到中德关系能发展得如此紧密。今天，两国在政治、司法、安全、经济、文化、教育、环保等广泛领域建立的对话合作机制多达80多个。仅今年两国领导人沟通交流就有7次之多，双方还以视频方式举办第六轮中德政府磋商。现在一天双边贸易额就是建交之初全年的2倍多。德国是对华出口和投资规模最大的欧洲国家，中国也已成为德国全球最大贸易伙伴。疫情前两国人员往来规模超过每年100万人次，虽然疫情给大规模人员跨境往来按下“暂停键”，但中国绝不会像有些媒体说的那样自我隔绝。疫情过后我们欢迎更多外国人士赴华访问。

中德关系取得今天这样的良好局面，不是理所当然。这是两国政府和双方各界人士多年共同努力的结果，值得珍视。回顾中德建交以来的合作历程，一条最重要的启示就是，制度差异和意识形态分歧不是排斥和拒绝合作的理由，过去没有、今后也不应成为阻碍两国关系发展和人民相互走近的绊脚石。只要秉持理性务实的态度，坚持平等对话、相互尊重、包容互鉴，就能超越制度差异，实现合作共赢。

数千年前中国人用“南橘北枳”来阐释制度适应性问题，用欧洲人的话说，同样的葡萄品种，在法国能酿出红葡萄酒，在德国则只适合酿白葡萄酒，但都能酿出高品质的酒且都能找到好销路。一个制度好不好关键看符不符合各国实际情况，制度输出导致水土不服的失败案例比比皆是。这个世界本就是多元的世界，不同文化、宗教和制度也本应是和平共存、交流互鉴的关系，而非谁优于谁、谁改变谁或谁取代谁的问题。

一段时期来，一些人士看待中欧、中德关系愈发强调分歧、差异，甚至上升到制度竞争层面。但我不认为中欧、中德之间的差异和分歧比50年前更大，相比彼时，今天双方合作面和利益交集显然更大。问题症结不在于分歧，而在于心态，心态决定认知。最近《焦点》杂志一篇文章提出的问题值得深思，“中国的相对贫困和落后，难道真的是21世纪西方安全架构的前提条件？”“焦虑产生不了好主意”，真正的竞争优势永远都来自不断的自我超越，“德国制造”的成功从来也都不是靠打压别人得来的。

中欧差异客观存在，但不必然导致对立或对抗，制度竞争是冷战的产物。不能因为承平日久，就遗忘历史的伤痛。中国谋求更快发展是为了让中国人民过上更好的生活，而不是为挑战谁、超越谁或取代谁。看待快速发展的中国、看待这个多变的世界，需要更多理性的思考，而非让“政治正确”主导了判断。

今年8月，柏林举办了很多纪念柏林墙修建60周年的活动。这让我回忆起30多年前作为一名年轻外交官在柏林工作时的情形，作为那段令人悲哀的历史的见证者，我为德国人民重新实现国家统一感到由衷高兴，也希望我自己的祖国能尽早完全统一。虽然历史的车轮已经转到了21世纪，有形的柏林墙早已拆除，但那段历史依然值得全世界牢记和警醒，尤其要警惕无形的柏林墙，制度竞争的阴魂不应再被重新复活。全球化的世界需要更多“建桥者”而非“建墙者”。

习近平主席指出，一个和平发展的世界应该承载不同形态的文明。面对日益增多的全球性挑战，人类更需要一个团结合作、多元包容的世界。今天，中德、中欧应共同为维护世界和平稳定、应对全人类挑战、建设更美好世界携手合作。我们也期待以共同庆祝中德建交50周年为契机，与德国新一届政府继续保持合作，让中德、中欧关系行稳致远。

（德国《柏林报》创刊于1945年，是柏林第二大日报，日发行量8万余份、覆盖28万读者。）

(责编：苏缨翔、刘慧)