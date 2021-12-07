人民网北京12月7日电 11月27日，驻菲律宾大使黄溪连在英文报纸《马尼拉时报》《马尼拉公报》和华文报纸《世界日报》《商报》《联合日报》等上刊发题为“过去我们为什么能够成功、未来我们怎样才能继续成功”的署名文章。全文如下：

2021年11月8日至11日，中国共产党第十九届中央委员会第六次全体会议在北京举行。这次全会对于中国乃至世界都很重要。为什么重要？下面，我将通过一组“热词”，帮助菲律宾各界朋友更好地了解此次全会的有关情况及其重要性。

三个“历史决议”

此次全会是在庆祝中国共产党成立一百周年和实现“两个一百年”奋斗目标交汇的重要历史关头召开的一次重要会议。全会最重要的成果是通过了具有里程碑意义的《中共中央关于党的百年奋斗重大成就和历史经验的决议》，这是中国共产党百年党史上的第三份历史决议。1945年，党的六届七中全会制定了《关于若干历史问题的决议》。1981年，党的十一届六中全会制定了《关于建国以来党的若干历史问题的决议》。

如果对这一次的《决议》给一个总的评价和定位，可以概括为三句话：第一，《决议》是一篇马克思主义的纲领性文献；第二，《决议》是新时代中国共产党人牢记初心使命、坚持和发展中国特色社会主义的政治宣言；第三，《决议》是以史为鉴、开创未来，实现中华民族伟大复兴的行动指南。《决议》最鲜明的特点是实事求是、尊重历史，反映了党的百年奋斗的初心使命，同党的前两个历史决议既一脉相承又与时俱进。

四个“伟大飞跃”

此次全会总结了中国共产党百年奋斗重大成就和历史经验。一百年来，中国共产党的初心和使命就是为中国人民谋幸福、为中华民族谋复兴，实现了中国的四个“伟大飞跃”。

1919年五四运动爆发到1949年中华人民共和国成立，此为中国的新民主主义革命时期。在这一时期，经过28年浴血奋斗，中国共产党领导中国人民于1949年10月1日宣告成立中华人民共和国，彻底结束了旧中国半殖民地半封建社会的历史，打败了日本侵略者，彻底废除了列强强加给中国的不平等条约和帝国主义在中国的一切特权，实现了中国从几千年封建专制政治向人民民主的伟大飞跃。

1949年中华人民共和国成立到1978年党的十一届三中全会召开，此为中国的社会主义革命和建设时期。在这一时期，中国建立起独立的比较完整的工业体系和国民经济体系，农业生产条件显著改变，教育、科学、文化、卫生、体育事业有很大发展。党领导人民完成社会主义革命，消灭一切剥削制度，实现了中华民族有史以来最为广泛而深刻的社会变革，实现了一穷二白、人口众多的东方大国大步迈进社会主义社会的伟大飞跃。

1978年党的十一届三中全会召开，宣告中国进入改革开放和社会主义现代化建设新时期。在这一时期，中国共产党领导中国人民成功应对亚洲金融危机、国际金融危机等经济风险，战胜各种自然灾害，战胜非典疫情，实现了从生产力相对落后到经济总量跃居世界第二的历史性突破，人民生活从温饱不足到总体小康、奔向全面小康的历史性跨越，推进了中华民族从站起来到富起来的伟大飞跃。

2012年党的十八大胜利召开，中国特色社会主义进入新时代。中国经济发展平衡性、协调性、可持续性明显增强，国内生产总值突破百万亿元大关，人均国内生产总值超过一万美元，全面建成小康社会目标如期实现，国家经济实力、科技实力、综合国力跃上新台阶，我国经济迈上更高质量、更有效率、更加公平、更可持续、更为安全的发展之路。中华民族迎来了从站起来、富起来到强起来的伟大飞跃。

十个“坚持”

在实现上述四个“伟大飞跃”的过程中，中国共产党带领中国人民历经风雨艰辛，总结了具有根本性和长远指导意义的十条历史经验，同时也是中国成功的十个密码：

第一，坚持党的领导，坚决维护党的核心和党中央权威，把党的领导落实到党和国家事业各领域各方面各环节。第二，坚持人民至上，始终坚持全心全意为人民服务的根本宗旨，坚持党的群众路线，始终牢记江山就是人民、人民就是江山。第三，坚持理论创新，解放思想、实事求是、与时俱进、求真务实，不断推进马克思主义中国化时代化。第四，坚持独立自主，独立自主开拓前进道路，把国家和民族发展放在自己力量的基点上。第五，坚持中国道路，从中国国情出发，探索并形成符合中国实际的正确道路。第六，坚持胸怀天下，站在历史正确的一边，站在人类进步的一边。第七，坚持开拓创新，不断推进理论、实践、制度、文化及其他各方面创新，敢为天下先。第八，坚持敢于斗争，绝不畏惧、绝不退缩，不怕牺牲、百折不挠。第九，坚持统一战线，团结一切可以团结的力量，调动一切可以调动的积极因素。第十，坚持自我革命，从不讳疾忌医，积极开展批评和自我批评，敢于直面问题。

上述“十个坚持”既是“过去我们为什么能够成功”的深刻总结，更是“未来我们怎样才能继续成功”的行动指南。

全过程人民民主

通过总结上述方面的历史经验，中国共产党从国内外政治发展得失中深刻认识到，中国的政治文明和政治制度必须深深扎根于中国社会土壤，照抄照搬他国政治制度行不通，甚至会把国家前途命运葬送掉。民主是全人类的共同追求，也是中国一直在努力发展的方向。但民主也不应是可口可乐，全世界一个味道。

党的十八大以来，中国积极发展全过程人民民主，形成一个完整的制度链条，包括选举民主、协商民主、社会民主、基层民主、公民民主等民主政治的全部要素，涵盖了民主选举、民主协商、民主决策、民主管理、民主监督等民主全过程的一切领域。此次全会有关决议的出台过程就是全过程人民民主的鲜明体现。决议稿起草过程中，中央政治局常委会召开3次会议、中央政治局召开2次会议进行审议，对决议稿作出547处修改，充分反映各地区各部门各方面意见和建议。

一个国家是不是民主，关键在于是不是真正做到了人民当家作主，而且应该由这个国家的人民来评判。哈佛大学有关国际调查结果显示,中国民众对中国共产党的满意度超过90%。为什么中国人民有着高度的政治制度自信？根本原因就在于全过程人民民主是民主含量高、民主成色足、深受中国人民欢迎的民主。

中国特色大国外交

作为大使，我自然比较关注全会决议对中国外交的历史性经验和成就的总结。决议指出，中国共产党坚持独立自主的和平外交政策，紧扣服务民族复兴、促进人类进步这条主线，高举和平、发展、合作、共赢的旗帜，推进和完善全方位、多层次、立体化的外交布局，积极践行中国特色大国外交。中国按照亲诚惠容理念和与邻为善、以邻为伴的周边外交方针，深化同周边国家关系，打造周边命运共同体。

新冠疫情暴发之后，中国开展抗击新冠肺炎疫情国际合作，发起新中国成立以来最大规模的全球紧急人道主义行动，向菲律宾等众多国家特别是发展中国家提供物资援助、医疗支持、疫苗援助和合作，展现负责任大国形象。截止目前，中国已经向全球提供了17亿剂新冠疫苗，向菲提供了超过5500万剂新冠疫苗，占菲疫苗供应量的40%以上，成为菲和东盟大多数国家最稳定的疫苗供应来源。

在刚刚结束的中国－东盟建立对话关系30周年纪念峰会上，双方正式宣布建立中国东盟全面战略伙伴关系，这是双方关系史上新的里程碑。对于未来的中国东盟关系，习近平主席提出共建和平、安宁、繁荣、美丽和友好家园等5点建议，相信将为中国-东盟全面战略伙伴关系和中菲全面战略合作关系的发展提供更多机遇、注入强劲动力。

站在历史的十字路口，中国人民将在中国共产党的团结带领下，在中国共产党百年奋斗的重大成就和历史经验基础上，坚定不移沿着中国特色社会主义道路前进。同时，中国也愿同菲律宾把握大势、排除干扰、妥处分歧，同享机遇、共创繁荣，把中菲全面战略合作伙伴关系落到实处，以坚定的步伐共同迈向更加光明的未来。

(责编：苏缨翔、刘慧)