人民网北京12月7日电 2021年12月1日，驻伊拉克使馆临时代办简放宁在伊《时代报》发表署名文章《民主是全人类的共同价值》。

文章指出，中国共产党从成立起，就始终高举人民民主的旗帜。党的十八大以来，以习近平同志为核心的党中央坚持中国特色社会主义政治发展道路，坚持党的领导、人民当家作主、依法治国有机统一，走出了一条发展全过程人民民主的民主道路。中国全过程人民民主实现了过程民主和成果民主、程序民主和实质民主、直接民主和间接民主、人民民主和国家意志相统一，是全链条、全方位、全覆盖的民主，是最广泛、最真实、最管用的社会主义民主，以多样、畅通、有序的民主渠道，有效保证了全体人民依法通过各种途径和形式管理国家事务、管理经济和文化事业、管理社会事务。中国人民有着高度的政治制度自信，根本原因就在于中国全过程人民民主是民主含量高、民主成色足、深受中国人民欢迎的民主。

民主是中国共产党和中国人民始终不渝坚持的重要理念，更是全人类的共同价值。世界上民主样式不可能千篇一律，用单一的标尺来衡量世界丰富多彩的政治制度，用单调的眼光审视人类五彩缤纷的政治文明，本身就是不民主的。哪个国家的民主好、哪个国家的民主不好，各国人民有直接的感受，最有发言权，而不应该由外部少数人指手画脚来评判。民主不是装饰品，不是用来做摆设的，而是要用来解决人民需要解决的问题的。一个国家民主不民主，关键在于是不是真正做到了人民当家作主。

文章指出，中国的政治文明和政治制度深深扎根于中国社会土壤，我们将继续积极学习借鉴人类文明的一切有益成果，欢迎一切有益的建议和善意的批评，但绝不接受“教师爷”般颐指气使的说教。中伊是好朋友、好伙伴，中方愿继续同伊方一道，进一步巩固政治互信，密切与伊各政党治国理政交流，携手践行和平、发展、公平、正义、民主、自由的全人类共同价值，推动中伊战略伙伴关系不断向前发展，推动构建人类命运共同体。

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