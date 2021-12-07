人民网北京12月7日电 11月30日，谢小用大使接受白俄罗斯国家通讯社专访，宣介中国全过程人民民主。专访全文如下：

引言：民主是各国人民的权利，不是少数国家的专利，它不应成为忽悠或麻木人民的精神鸦片，更不应成为攻击抹黑其他国家、维护自身霸权的幌子和借口。中华人民共和国驻白俄罗斯共和国特命全权大使谢小用在接受白俄罗斯国家通讯社专访时如此指出，并以最近召开的中国共产党十九届六中全会为例谈了他对真正民主的认识。谢小用大使还强调，中国反对外部势力干涉白俄罗斯内政，反对无理单边制裁，尊重白俄罗斯人民选择的发展道路。

问：大使先生，不久前召开的中国共产党十九届六中全会引起国际社会广泛关注，请您介绍一下这次会议的主要成果。

答：2021年11月8日至11日，中国共产党第十九届中央委员会第六次全体会议在北京成功召开。这次全会是在中国共产党成立100周年，中国共产党和中国人民胜利实现第一个百年目标、全面建成小康社会，正在向全面建成社会主义现代化强国第二个百年奋斗目标迈进的重大历史关头召开的一次重要大会。

此次会议最重要的成果，是审议通过了《中共中央关于党的百年奋斗重大成就和历史经验的决议》。《决议》总结了中国共产党百年来为中国人民谋幸福、为中华民族谋复兴所进行的奋斗、牺牲和创造，并突出了中国共产党的思想、进展和伟大成就，深刻揭示了中国共产党过去为什么能够成功、未来怎样才能继续成功。从重大成就看，《决议》将中国共产党的百年奋斗划分为四个历史时期，分别创造了新民主主义革命、社会主义革命和建设、改革开放和社会主义现代化建设、新时代中国特色社会主义四个伟大成就。从历史经验看，《决议》将中国共产党的百年奋斗历史经验凝练概括为“十个坚持”，即坚持党的领导、坚持人民至上、坚持理论创新、坚持独立自主、坚持中国道路、坚持胸怀天下、坚持开拓创新、坚持敢于斗争、坚持统一战线、坚持自我革命。

问：《决议》在提到社会主义民主政治建设时强调要“发展全过程人民民主”。能否请您详细介绍一下其实质？

答：“发展全过程人民民主”是习近平总书记在总结中国社会主义民主政治建设实践基础上提出的重大命题。这一重大命题写进了《决议》当中，生动阐明了中国社会主义民主的特质和优势，进一步丰富和发展了马克思主义关于人民民主的思想，为中国在新时代发展社会主义民主政治、建设社会主义政治文明指明了前进方向、提供了根本遵循。

中国全过程人民民主是全方位、全覆盖的民主。首先，全过程人民民主有着完整的制度体系，有力支撑民主实践，保证人民当家作主。中国共产党坚持人民主体地位，从中国国情和实际出发，建立起以人民代表大会制度为根本政治制度，以中国共产党领导的多党合作和政治协商制度、民族区域自治制度、基层群众自治制度等为基本政治制度的国家制度体系，为维护最广大人民根本利益奠定了坚实制度基础。其次，全过程人民民主保障国家一切权力属于人民，充分实现民主权利。在实践中，超过99%的年满18周岁的中国公民享有民主选举权利，改革开放以来历次直接选举县乡两级人大代表，选民参选率均保持在90%左右，保证了选举结果充分体现最广大人民意愿；人民通过各种途径、各种渠道就事关切身利益的问题进行广泛协商，找到全社会意愿和要求的最大公约数；党和国家各项决策坚持民主集中制原则，充分听取各方面意见，保证民主决策；人民广泛、直接参与社会事务管理，实现自我管理、自我服务、自我教育、自我监督。第三，全过程人民民主有效维护和发展人民根本利益，能够真正解决中国问题。道路千万条，管用第一条。正是因为坚持和发展全过程人民民主，紧紧依靠人民推动国家发展，中国才能用几十年时间走完发达国家几百年走过的工业化历程，跃升为世界第二大经济体，创造了经济快速发展和社会长期稳定“两大奇迹”。综合国力、科技实力、国防实力、文化影响力、国际影响力显著提升，人民生活显著改善，充分彰显了中国式民主的巨大功效。中国已经实现了第一个百年奋斗目标，全面建成了小康社会，历史性地解决了绝对贫困问题，正意气风发迈上全面建成社会主义现代化强国的新征程。广大中国人民是全过程人民民主的建设者、参与者、维护者和最大受益者，对中国式民主高度认同、坚决拥护、充满信心。

问：近期，美国提议举办“领导人民主峰会”。您对此如何评价？

答：近来，以美国为首的部分国家执意通过拼凑所谓“领导人民主峰会”将“民主”这一概念私有化，妄图在国际上制造新的对立。这种做法是在挑动国家间的意识形态对抗，完全是对民主的歪曲和亵渎。打着所谓“民主”旗号拉帮结伙、肆意干涉别国内政甚至蛮横打压遏制其他国家正常发展和享受更好生活的权利，恰恰是最大的不民主，是专制、是霸权、是极权。民主应是真实存在的，而不是空洞口号，不应成为忽悠或麻木人民的精神鸦片，更不应成为攻击抹黑其他国家、维护自身霸权的幌子和借口。

一个国家民主不民主，要由这个国家的人民来评判，而不能由少数人说了算。事实证明，美式民主不是样板间，而是烂尾楼。年初的美国国会暴乱事件戳穿了美式民主的神话，国内政治极化和社会撕裂愈演愈烈。皮尤研究中心最新报告显示，绝大多数美国人对自己国家的政治制度深感失望，美国所谓“民主灯塔”早已崩塌。美国这样一个拥有巨额民主“赤字”的国家，没有资格对其他国家的民主政策指手划脚，更没有资格牵头举办冠以“民主”名义的峰会。

问：在您看来，中国和白俄罗斯作为坚持符合本国国情政治制度和发展道路的国家，如何共同应对个别国家打着“民主”旗号干涉他国内政的行为？

答：近年来，在习近平主席和卢卡申科总统的战略引领和亲自关心下，中白相互信任、合作共赢的全面战略伙伴关系保持健康稳定发展。中方坚定支持白方捍卫国家主权和民族尊严，反对外部势力干涉白内政，反对对白进行无理单边制裁，尊重白人民根据本国国情选择的发展道路。白方也在涉疆、涉藏、涉南海、涉人权等问题上为中方仗义执言。两国在国际事务中密切协作，在涉及彼此核心利益和重大关切问题上相互坚定支持，这是对那些假民主、真霸权的行径最有力的回击。

民主不是可口可乐，全世界一个味道。民主是各国人民的权利，不是少数国家的专利。中国共产党领导人民确立了人民民主原则和社会主义原则，在一个东方大国建立并不断发展社会主义制度，开创了人类政治文明新样态。中国愿同包括白俄罗斯在内的世界上一切进步力量携手前进，坚定支持各国坚持最适合自身的政治制度和发展道路，不断彰显民主这一全人类共同价值的真正含义，为人类政治文明进步、为全球和平发展、为构建人类命运共同体作出更大贡献。

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