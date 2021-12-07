人民网北京12月7日电 2021年12月3日，张汉晖大使在俄罗斯《共青团真理报》发表署名文章《“领导人民主峰会”并不民主》，全文如下：

在美国深陷内外忧困之际，美国当局却一门心思忙着张罗召开所谓“领导人民主峰会”，其真实动机和目的着实令人大跌眼镜。众所周知，近年来，美国民主失序混乱，沦为全球民主“差等生”，遭到美国内民众乃至国际社会的广泛批判。贫富差距、种族歧视、大选乱象、疫情浩劫等问题交织震荡，愈演愈烈，无不暴露出美式民主制度在国家治理中的缺位和失效。美国广播公司今年10月底民调显示，全球57%的受访者、美国72%的受访者认为美不是民主的良好样板。瑞典智库“国际民主及选举协助研究所”11月发布《2021全球民主状况》年度报告，将美列入民主倒退国家名单。

民主已成为美国对外扩张的遮羞布。美国对自身民主衰落视而不见，却打着“人权高于主权”“人道主义干预”旗号在东欧、中亚、中东、拉美强行移植民主，策动“阿拉伯之春”和“颜色革命”，大肆颠覆他国政权，严重破坏地区稳定。从阿富汗到伊拉克、叙利亚战争，美国“民主改造”制造的全球人道主义灾难多不胜数。

美国已成为国际关系民主化的绊脚石。美国以民主为武器向他国乱扣“威权”和“专制”帽子，动辄对中俄等敢于保持独立自主、不愿向美屈服的国家施压制裁，人为制造国际社会分裂和对立。美国一边标榜所谓“基于规则的秩序”，一边公然违反国际法中的国家主权平等和不干涉内政原则，维护自身霸权、破坏国际秩序才是美式民主的真面目。

美国在自身民主问题堆积如山背景下召开所谓“领导人民主峰会”，不啻为莫大的讽刺和滑稽的闹剧。峰会邀请哪些国家、谁是“民主国家”完全由美国一家说了算，这本身就不民主、不合理。民主是全人类共同价值，美式民主并不具有普世性。实现民主有多种方式，不可能千篇一律，不能要求有着不同文化传统、历史背景、现实国情的国家都采用同一种发展模式，更不容美国独家垄断。

“民主峰会”对于国际民主事业和国际社会团结百害而无一利，引发国际社会高度警惕。俄罗斯外长拉夫罗夫犀利地指出，美倡议“民主峰会”是冷战思维作祟，美势必邀请自行认定的民主国家，强行将世界分裂为“我们”和“他们”，对那些不认同美理念的国家发动新“十字军东征”。中俄等国有识之士纷纷表示，“民主峰会”不过是“新瓶装旧酒”，美真实目的还是以意识形态划线，大搞集团政治和阵营割裂，破坏联合国权威和真正的多边主义，是十足的假民主、真霸权。国际社会不吃美国这一套。

一个国家的民主管用不管用，要由这国家的人民来评判。今年是中国共产党成立100周年。经过百年不懈奋斗，中国成功探索出一条中国特色社会主义政治发展道路，形成了以全过程人民民主为鲜明特征的中国式民主。在中国革命、建设、改革长期实践中形成的全过程人民民主，植根于中国大地、凝聚了中国共产党和人民的智慧，实现了过程民主和成果民主、程序民主和实质民主、直接民主和间接民主、人民民主和国家意志相统一，是全链条、全方位、全覆盖的民主。

在中国，保证和支持人民当家做主从来不是一句口号，而是必须通过一定的制度予以体现和保障。人民代表大会制度作为中国的根本政治制度，以宪法为核心的中国特色社会主义法律体系，为全过程人民民主提供了完整的制度体系，有力支撑民主实践，有效维护和发展人民根本利益。在美国民调机构最新报告中，中国人民对中国执政党和政府的满意度分别高达95%和98%。这反映出中国人民拥有高度的制度自信。未来，中国将以发展全过程人民民主的新成就，为人类政治文明进步作出充满中国智慧的贡献。

中国始终是国际关系民主化的坚定推动者和维护者。中国人民历来爱好和平，中华民族血液中没有侵略他人、称王称霸的基因。中国长期奉行互相尊重主权和领土完整、互不侵犯、互不干涉内政、平等互利、和平共处五项原则，坚定不移走和平发展道路，永远不称王称霸。中国一贯主张，国家不分大小、强弱、贫富，都是国际社会平等成员，都有平等参与国际事务的权利。中国提出构建人类命运共同体，积极推动全球发展倡议，所有重大倡议都对国际社会保持开放，愿同各国共享发展红利。

大道之行也，天下为公。中俄作为联合国安理会常任理事国和负责任大国，肩负着维护国际公平正义的重要使命。我们愿同俄罗斯等志同道合的朋友一道，继续旗帜鲜明反对霸权主义和强权政治，维护联合国权威，践行真正的多边主义，弘扬和平、发展、公平、正义、民主、自由的全人类共同价值，坚持正确的民主观、人权观和秩序观，尊重世界各国文化和社会制度的多样性，共同引领人类进步事业向前发展。

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