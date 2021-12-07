人民网北京12月7日电 2021年12月6日，驻意大利大使李军华在意阿德恩克罗诺斯通讯社发表署名文章《民主是全人类的共同价值》，全文如下：

一段时间来，一些人刻意给中国戴上“非民主”的帽子，这既是对民主概念的误解，更是对中国民主的曲解。民主是全人类的共同价值，是中国共产党和中国人民始终不渝坚持的重要理念。上个月，中国共产党第十九届中央委员会第六次全体会议发表公报强调，中国积极发展全过程人民民主，社会主义民主政治制度化、规范化、程序化全面推进。我们主张：

民主不是做摆设的装饰品，而是人民当家做主的保障。中国共产党的初心使命始终是为人民谋幸福、为民族谋复兴。通过人民代表大会制度、中国共产党领导的多党合作和政治协商制度、民族区域自治制度、基层群众自治制度等，中国广大人民的利益切实得到制度性保障，确保中国人民充分参与到国家治理。比如，中国共设五级人大，所有代表都是依据选举法，采取直接和间接选举的方式产生。再比如，在制定“十四五”国家发展规划过程中，中央政府通过互联网向全社会征求意见，最终从人民群众的大量反馈中，吸收采纳了1000余条重要建议。

民主不是流水线上的标准产品，而是符合国情的有益探索。一个国家选择什么样的政治制度，走什么样的发展道路，实行什么样的民主，是由这个国家的历史文化、社会性质、经济发展水平决定的。因此，实现民主应有多种方式，不可能千篇一律。一个国家民主不民主，要由这个国家的人民来评判，而不能由少数人说了算。今年5月，《华盛顿邮报》的民调显示，中国公民对本国政府的满意度高达98%。这也从一个侧面反映出，中国人民对享有民主权利的高度肯定。事实证明，中国全过程人民民主保证了国家集中力量办大事，促进了人民生活质量不断提高，有效维护了国家的主权、安全和发展利益。

民主不仅要体现于国内政治，也要表现在国际关系中。联合国由190多个主权国家共同组成。一国的事情由本国人民做主，国际上的事情由各国商量着办，这是民主的应有之意。各国国情不尽相同，但各国人民对和平、发展、公平、正义、民主、自由的全人类共同价值的追求是一致的。没有哪个国家是天生的民主领袖，也没有哪种模式注定高人一等。由一个或几个国家发号施令，搞强权政治和国际霸凌，完全是同民主理念背道而驰。国际上的事应由各国按照国际准则和共识合作治理，这才是民主的正确范式。

近期，美国搞所谓“民主峰会”，实际是以意识形态划线，搞集团政治，刻意挑动阵营对抗。此举反映出美方固守冷战思维、奉行零和博弈，无疑受到国际社会许多有识之士的质疑和批评。我们坚决反对这种分裂国际社会，企图搞“民主私有化”的行为。美方或应更多关心本国民众的所思所盼，正视并解决好自身存在的民主赤字、人权鸿沟等问题。以“民主盟主”自居、奉行“双重标准”，甚至把民主问题工具化打压遏制其他国家，这本身就是极其不民主的行为。

中国坚持作世界和平的建设者、全球发展的贡献者、国际秩序的维护者。中国会不断发展完善全过程人民民主，为人类政治文明进步贡献中方智慧。中国也愿继续同其他国家和人民一道，弘扬全人类共同价值，推动国际关系民主化，为促进全球和平与繁荣发挥建设性作用。

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