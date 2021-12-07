新华社伦敦12月6日电 特稿：中国助力全球弥合“免疫鸿沟”

新华社记者郭爽

虽然不少国家已在第一时间升级防控措施、紧急实施旅行禁令，但仍未能把变异新冠病毒奥密克戎毒株“拒之门外”。该毒株的出现再次为世界敲响警钟：疫苗分配不平等现象持续时间越长，病毒出现更多变异的可能性就越大。

帮助那些难以获得疫苗的国家尽快获得疫苗，让更多人尽早接种疫苗，将是全球在2022年面临的最大挑战之一，流行病防范创新联盟首席执行官理查德·哈切特日前接受新华社记者专访时说，在这方面，国际社会“感谢中国为推动新冠疫苗公平可及作出的巨大贡献”。

奥密克戎加速传播——“没有人绝对安全”

11月24日，南非首次向世界卫生组织报告发现奥密克戎毒株。11月26日，世卫组织将其列为“需要关注”的变异毒株。

多国随后收紧入境和防疫政策，但奥密克戎毒株依然蔓延至其他国家。比利时是最早报告发现奥密克戎毒株感染病例的欧洲国家。英国在11月26日已暂停来自多个非洲国家的航班，但次日就发现两例奥密克戎毒株感染病例，截至12月6日，该国官方报告的累计奥密克戎毒株感染病例已达336例。

不到两周时间，奥密克戎毒株迅速蔓延至多国。世卫组织新冠病毒技术负责人玛丽亚·范克尔克霍夫近日表示，奥密克戎毒株的“踪迹”已遍及该组织划分的全球6个区域，共有38个国家和地区报告发现该毒株感染病例。世卫组织西太平洋区域主任葛西健提醒，奥密克戎毒株实际传播范围可能超出已报告病例的地区。

英国东英吉利大学医学教授保罗·亨特6日指出，几周内，奥密克戎毒株很可能将“战胜”德尔塔毒株，成为全球新冠病毒传播的主要毒株。

全球疫苗免疫联盟首席执行官塞思·伯克利日前在发给新华社记者的书面声明中强调，在所有人安全之前，没有人绝对安全。

疫苗鸿沟引发全球威胁——“这种状况必须改变”

“西方国家正在销毁过剩的（新冠）疫苗，而最贫穷的国家却一剂难求。”世卫组织全球卫生筹资大使、英国前首相戈登·布朗近日发表文章指出，“这种状况必须改变”。

文章指出，当富裕国家囤积疫苗时，出现新的新冠病毒变异毒株也就不足为奇了。迄今七国集团有5亿剂未使用的疫苗可供使用，到今年12月这个数字将增至6亿。

文章说，西方各国9月承诺在今年年底前通过“新冠肺炎疫苗实施计划”为92个最贫穷国家40%的成年人口提供疫苗。截至11月25日，美国只交付了其承诺的25%的疫苗。根据英国艾尔菲尼蒂数据分析公司的数据，欧盟只提供了其承诺的19%，英国只有11%，加拿大5%，澳大利亚18%，瑞士12%。

布朗在文中指出，目前低收入国家中只有3%的人完全接种疫苗，而在高收入国家和中等偏上收入国家，这一数字都已超过了60%。另据世卫组织预计，世界上仍有80多个国家在今年年底前无法实现40%成年人接种疫苗的目标，其中许多是非洲国家。

“我现在非常愤怒，如果他们（富裕国家）不尽快推动实现疫苗公平，我们将看到变异病毒涌现，我们不知道是否能够控制。”非洲疫苗交付联盟联合主席阿拉基贾说。

巨大的“免疫鸿沟”显而易见。近日在瑞士日内瓦举行的世界卫生大会特别会议上，多名专家强调，疫苗分配不平等现象持续时间越长，病毒传播范围就越大，出现更多变异的可能性也就越大。

“只有当我们能够保护世界上所有人口，而不是只保护富人时，我们才能避免新变异出现。”伯克利说。

助力解决全球挑战——“我们感谢中国贡献”

“通过快速开发多种疫苗，并在全球范围内共享这些疫苗，中国已经为全球努力（实现疫苗公平可及）作出了巨大贡献，我们非常感谢中国作出的贡献。”哈切特说。

由世卫组织、流行病防范创新联盟、全球疫苗免疫联盟共同领导的“新冠肺炎疫苗实施计划”，旨在确保所有参与的国家和经济体都能公平获得新冠疫苗。据哈切特介绍，目前该计划向全球144个国家和地区分发的疫苗已经超过5亿剂，中国作出了重要贡献。

日前，在中非合作论坛第八届部长级会议上，中方宣布将再向非洲提供10亿剂疫苗，其中6亿剂为无偿援助，4亿剂以中方企业与有关非洲国家联合生产等方式提供。对此，哈切特说，这将对全球疫苗公平分配的努力发挥“巨大推动作用”，“实在是个好消息”。

哈切特说，国际社会普遍期待，与中国政府、中国科学家加强合作，将疫苗公平分配、加速疫苗研发的目标变为现实。（参与记者：荆晶、刘曲、李学军、王湘江、潘革平、陈浩、王小鹏、邢建桥、付一鸣、温新年、滕军伟、吕天然）

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