席来旺

美国白宫新闻秘书珍·普萨基称，美国将不会派出官方代表团参加 2022 年北京冬奥会，以此正式宣布美国“外交抵制”北京冬奥会。

对此，我们一点也不觉得奇怪。中国外交部发言人在12月6日的记者发布会上也明确回应，北京冬奥会的主角是各国运动员，而不是个别政客。那些叫嚷“抵制”的政客为了政治私利，作秀炒作。他们来或者不来，没有人会在意，对北京成功举办冬奥会也没有任何的影响。

美方所谓“外交抵制”与日前中美两国元首会晤达成的共识精神完全相违背，一个大国竟然不顾起码的国际信誉。

我们需要提醒患了健忘症的美国政客，日前的元首会晤期间双方达成了两项原则共识，即就中美关系的重要性、均反对打“新冷战”达成了一致。拜登还明确表示：“作为中美两国的领导人，我们有责任确保两国的竞争不会走向冲突。在我看来，我们需要重建共识的护栏，清晰坦诚地对待我们的分歧，在涉及共同利益的方面上共同努力。中美两国的关系，不仅对两国有重大影响，还影响着全世界。”

当世界期待着未来的中美关系极有可能会朝着合作与竞争共存方向发展之际，近来美国的一系列表现让世人再次看清，何为口是心非，何为缺乏起码的国际信誉。这样的大国怎么能取信于国际社会？

美国强行将体育政治化，在当今国际社会开了一个很坏的先例。

《奥林匹克宪章》早就明确提出“体育运动政治中立”原则。奥运会是运动员的主场、全人类的盛会，不同国家、不同种族、不同宗教的人们同台竞技，相互竞争，更彼此帮助，共同提高，目标就是追求“更快、更高、更强、更团结”。

“一起向未来”是北京冬奥会和冬残奥会的主题口号，也是中国践行奥林匹克新格言的行动方案。

在21世纪的今天，国际社会本应该以对话消弭分歧，以合作替代对抗，增进相互理解，维护世界和平与发展。

然而，美方的政治操弄，不仅是对奥林匹克宪章精神的严重玷污，更是对人类正义的蔑视，对世界和平与发展崇高事业的严重破坏。

12月2日，第76届联大协商一致通过北京冬奥会奥林匹克休战决议，173个国家参与共提，创下近几届冬奥会休战决议共提国数量新高，体现了国际社会对北京冬奥会成功举办的热情和信心。这是中国继2008年北京奥运会休战决议后，时隔14年第二次向联大提交休战决议。

决议呼吁会员国以体育促进和平、对话与和解，在奥运会开幕前7日至闭幕后7日遵守奥林匹克休战。决议亮点是增加了北京冬奥会和冬残奥会的愿景和理念，还针对严峻的新冠肺炎疫情形势发出了加强抗疫合作的呼吁。

联大协商一致通过休战决议并获得广泛支持，向世界发出了强有力信号，充分体现了国际社会对中国成功举办北京冬奥会的信心，体现了对各方共同努力向世界展现一场高水平冬季奥运盛会的期待，体现了各国人民团结合作、共同构建和平美好世界的决心和追求。

国际奥委会主席巴赫的讲话表示，中方提出的奥运休战决议，向世界传递奥林匹克精神，即超越纷争与差异，人类和谐共处，运动员和平竞赛。休战决议的顺利通过，象征着各国对于奥林匹克精神的支持，对和平的渴望，这也是当前维系分裂世界的人性纽带。

可是对于这样一份重要的联合国决议，美国竟然无视联合国的权威，打着“外交抵制”的幌子，联合极个别国家极力抵制，带头拒绝签署联合国停战协议，这是对全球治理机制的严重破坏。

（本文作者席来旺是河南师大世界和平与发展研究院院长、中国国际问题研究基金会研究员、人民日报前资深驻外记者）

(责编：苏缨翔、刘慧)