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新华社北京12月7日电 新华社国家高端智库7日向全球全媒发布中英文智库报告《全人类共同价值的追求与探索——民主自由人权的中国实践》及纪录片，深度解读中国共产党高举人民民主旗帜、实现人民当家作主，中国人民成为国家、社会和自己命运的主人的伟大成就，深刻阐释中国人民始终不渝追求全人类共同价值的历史逻辑、实践逻辑和理论逻辑。

智库报告和纪录片当日在北京和瑞士日内瓦正式发布。来自亚洲、非洲、欧洲和南美洲等40多个国家和地区的近百名智库机构的专家、学者线上或线下参会。报告中的主要观点和典型案例等，将以中、英、西、俄、阿、葡、蒙古文等多语种在多国媒体上传播。

全文1.9万字的报告以习近平总书记关于全人类共同价值的重要论述为主线，以中国追求全人类共同价值的长期实践为基础，从学理角度阐释中国实现人民当家作主的制度优势、文化背景、内在规律及其世界意义，围绕“人民当家作主：追求民主价值的大逻辑”“全过程人民民主：落实人民主权的新形态”“管用的民主：判断制度成色的试金石”和“实践智慧：追求全人类共同价值的启示”4个部分展开。

中国的民主是人民民主，人民当家作主是中国民主的本质和核心。为实现人民当家作主，中国始终坚持以人民为中心，超越“少数人民主”“一次性民主”“伪全民性民主”，确保最广大人民群众真正享有民主权利，让人民真正成为国家、社会和自己命运的主人。报告通过大量事例证明，中国追求人民当家作主的“实质民主”，是全链条、全方位、全覆盖的“全过程人民民主”，致善政的“治理型民主”，有活力的“效率型民主”，汇众智的“动力型民主”，可检验的“系统性民主”，是最广泛、最真实、最管用的社会主义民主。

报告认为，中国追求全人类共同价值的长期实践得出的结论是：从人民的视角出发，民主治理的好坏只有一个标准——老百姓能够享受和平发展的红利，过上安宁祥和的幸福生活。良好的民主治理，能使自由和人权得到保障和发展，能实现过程民主和成果民主、程序民主和实质民主、直接民主和间接民主、人民民主和国家意志有机统一。

民主不是装饰品，不是用来做摆设的。报告指出，中国是民主、自由、人权理念“忠实的实践者”和“实践的创新者”。中国在人民当家作主的实践中，取得了显著的治理成效，具有高“治商”。解码中国民主的“致治”之道，或可将先进政党、人民至上、聚焦发展概括为“三大关键应用”。

报告认为，在捍卫民主、自由、人权的社会主义实践中，中国共产党将一切政治行为都以人民整体利益为基本取向，让民主回归人民的逻辑、让自由成全人的全面发展、让幸福成为人权的最高标准，开辟了国家现代化新道路，开创了人类文明新形态，为“时代之问”提交了一份具有世界意义的“中国方案”。

报告指出，中国的探索追求表明，民主的有效性必须通过能否解决绝大多数人实际问题的实践来检验和完善的“实践原则”，民主、自由、人权的路径选择必须基于本国国情的“自主原则”，促进民主、维护自由、保障人权需要循序渐进的“时序原则”，民主、自由、人权的追求没有最好只有更好的“过程原则”，可为实现全人类共同价值提供有益借鉴。

新华社国家高端智库专题课题组深入中国东、中、西部近30个省、区、市开展深入调研，广泛采访国内外专家学者和各方面人士，并组织召开多次专题研讨会，经过总结提炼，最终形成这一报告。权威人士研读后认为，智库报告调研扎实、说理透彻，对全人类共同价值作出了新的学理化阐释和学术化表达。

中英文文字报告发布的同时，由新华社国家高端智库制作的中英文双语纪录片《共同的追求——民主自由人权的身边故事》同步上线，六名普通的中国人以亲身经历讲述了发生在中国大地上的民主、自由、人权的生动故事。与智库报告同名图书及相关可视化产品也即将面向海内外出版发行。

新华社国家高端智库是中国国家高端智库方阵中唯一媒体型智库，近年来形成了众多有影响的智库研究成果，此前已推出《中国减贫学》《人民标尺》等专题智库报告，在海内外产生广泛影响。

(责编：杨光宇、胡永秋)