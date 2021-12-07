人民网东京12月7日电 （孙璐、吴颖）12月6日，《中国摄影家田捷砚·冯学敏摄影展》在日本东京的中国文化中心举行了开幕剪彩仪式。影展精选了两位摄影家的50幅作品，通过介绍中日两国的风土人情，以增进两国人民的相互理解，深化中日民间文化交流。

中国驻日本大使馆公使杨宇、日本前首相福田康夫、中国驻日本大使馆文化部公使衔参赞石永菁、中国驻东京观光代表处首席代表王伟、堀内图片公司前会长堀内阳二、平山郁夫丝绸之路美术馆馆长平山东子、日中文化交流协会专务中野晓、日本写真家协会前副会长松本德彦等中日各界代表及友好人士共一百多人出席了开幕式。

12月6日，中国驻日本大使馆公使杨宇出席摄影展开幕剪彩仪式并致辞。人民网 吴颖摄

12月6日，《中国摄影家田捷砚·冯学敏摄影展》在日本东京的中国文化中心举行了开幕剪彩仪式。冯学敏供图

杨宇致辞时表示，田捷砚是中国著名的摄影家，此次其参展作品完美展现了中国西部广袤土地的雄伟壮丽以及人文景观，希望大家能通过这些佳作更加了解中国多种多样的风土人情与深厚的历史底蕴。冯学敏是活跃在各界的著名旅日华人摄影家，他在疫情期间，着眼身边景色创作的“散步印象”系列摄影作品，充分反映了他积极乐观向上的精神。从冯学敏的照片中，我们可以感受到摄影家抒发了希望疫情早日平息的热切期盼。

日方嘉宾代表现场致辞，堀内阳二称赞冯学敏对摄影充满热情，并精于拍摄技术，通过镜头的力量记录世间万象，令人佩服不已。平山东子致辞称，摄影家借此次影展向大家传递了“和平、生命、健康”的积极信息，希望参观者能够用心感受、体会。

12月6日，日本前首相福田康夫（右一）出席摄影展开幕式现场，与冯学敏（左一）合影。冯学敏供图

12月6日，这次展出的田捷砚的摄影作品。人民网 吴颖摄

12月6日，中国摄影家田捷砚代表主办方通过视频致辞。人民网 吴颖摄

田捷砚是中国摄影家协会理事，四川省文学艺术界联合会副主席，被誉为中国摄影界的“航拍中国西部第一人”。 本次摄影展通过他26年航拍的“高原—高峰”之精华，以凌空的视角，向日本人民展示中国的青藏高原、云贵高原、内蒙古高原以及黄土高原的风土人情。在当天的开幕剪彩仪式上，田捷砚通过视频致辞的方式向与会的各界人士介绍了自己的作品。

12月6日，旅日摄影家冯学敏的《散步印象》摄影作品。人民网 吴颖摄

冯学敏以拍摄中国文化故乡系列而著称，曾获得日本摄影最高奖项“太阳奖”。冯学敏在现场致辞中表示，这次展出的《散步印象》摄影作品，表现了疫情之下他对“和平、生命、健康”的重新思考，希望能同观展者共情并共鸣。开幕式结束后，冯学敏在接受人民网采访时特别提到，自己旅日30余年，始终坚持通过举办摄影作品展览及摄影讲座、出版摄影集等方式，用最真实的镜头向日本各界展现当代中国、介绍各地特色，今后他将继续借助手中的相机，为两国的文化及艺术交流拍摄出更多形式多样的作品。

本次摄影展由“大地”摄影展实行委员会和中国文化中心共同主办，中国驻日本大使馆、四川省文学艺术联合会、四川省摄影家协会以及日本中国友好协会、日本中国文化交流协会、日中友好会馆、日本写真家协会等后援支持。展期由12月7日至17日，期间还将举办两场摄影讲座。

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