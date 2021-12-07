新华社北京12月7日电 题：美国“外交抵制”冬奥会行径注定失败

新华社记者韩冰

美国白宫新闻秘书普萨基当地时间6日表示美国政府将对2022年北京冬奥会进行所谓“外交抵制”，这种将体育运动政治化的荒唐行径，严重违背奥林匹克精神，损害各国运动员利益和国际奥林匹克事业，也是对全体中国人民的严重冒犯，美方此举必将遭受新的失败。

冬奥会不是政治作秀和搞政治操弄的舞台，奥运会本身也不是外交活动，美国政客在没有受到邀请的情况下，声称“外交抵制”北京冬奥会，完全是自作多情。所谓抵制行径也是赤裸裸的政治挑衅，是美国一些政治势力用以打压中国的诸多手段之一。用所谓“人权”为借口对北京冬奥会进行所谓“抵制”，只会让中国人民和全世界人民更加看清美政客的虚伪面目。

奥林匹克精神不容政治化操弄亵渎。《奥林匹克宪章》指出，奥林匹克精神是“以友谊、团结和公平竞技精神相互理解”。这种崇高神圣的精神倡导人们在公平的体育比赛中沟通交流，从而达到情感交汇与心灵贴近。秉持这一精神的奥运会，是人类团结和友谊的象征，早已成为各民族文化交融互鉴的有益平台。如今，全球面临诸多考验，国际奥委会今年更新沿用百年的奥林匹克格言，在“更快、更高、更强”之后，加上“更团结”，反映出人们期待世界少一些纷争、多一些友爱的愿望。所谓“外交抵制”冬奥会，是对奥林匹克宪章精神的严重玷污。

成功举办北京冬奥会是众望所归，人心所向。北京冬奥会是全球期待的盛会，是各国运动员公平竞技的舞台，也是冬季运动爱好者的热切期盼。各国运动员热切期待来华参赛，其中包括数量众多的美国运动员。“这将是一次难忘的和美妙的经历”“中国不会辜负全世界的期待”……各国运动员纷纷表达共同心愿，表示已做好准备在北京冬奥会上勇创佳绩。

国际奥委会和俄罗斯、法国、瑞士等多国纷纷表达对北京冬奥会的祝福和支持。国际奥委会表示，相信北京冬奥会将向世界展现抗击疫情的榜样力量，推动世界冰雪运动发展，为奥林匹克运动发展做出重要贡献。

所谓“外交抵制”冬奥会终将被证明是一个笑话。无论美国少数政客抵制或不抵制，都不会影响一届简约、安全、精彩的冬奥会在中国北京如期顺利举办。

历史上曾多次发生以种种政治借口干扰奥运会的情况。针对个别政客“出于政治目的而利用和滥用体育”的坏苗头，国际奥委会主席巴赫去年曾疾呼，要警惕“在某些人的心中，过去的幽灵正在罪恶地抬头”。将奥林匹克运动政治化的做法，也一再遭到国际社会广泛反对。

奉劝美国的那些政客们端正态度，不要逆潮流而动，立即停止四处搞破坏，立即停止做严重违背奥林匹克精神、损害各国运动员利益和国际奥林匹克事业的事。

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