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古巴哈瓦那启动新冠疫苗加强针大规模接种工作

2021年12月07日17:12 | 来源：新华网
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新华社哈瓦那12月6日电（记者朱婉君）古巴首都哈瓦那6日启动本土新冠疫苗加强针大规模接种工作，当地未感染新冠病毒且完成新冠疫苗全程接种满6个月的民众可以接种加强针。

据古巴公共卫生部介绍，古巴从今年5月起最先在哈瓦那开展新冠疫苗大规模接种，新冠疫苗加强针大规模接种也最先从哈瓦那开始推行。从11月起，古巴全国已开始为医务人员、科研人员等高风险人群接种加强针。

目前，古巴政府为民众接种的是其自主研制的阿夫达拉、“主权02”和“主权Plus”三款新冠疫苗。它们均为蛋白质亚基疫苗。阿夫达拉疫苗研发机构古巴基因工程和生物技术中心6日表示，阿夫达拉和“主权Plus”作为加强针可互换使用。

古巴新冠疫情近期明显趋缓，新增确诊和死亡病例数大幅降低。古巴公共卫生部6日发布疫情数据显示，该国较前一日新增新冠确诊病例104例，累计确诊963194例；新增死亡1例，累计死亡8310例。截至4日，古巴已有超过928万人完成新冠疫苗全程接种，约占总人口的83%。

(责编：苏缨翔、杨牧)

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