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赵立坚4问美国所谓民主峰会

2021年12月07日17:11 | 来源：新华社微博
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外交部发言人赵立坚12月7日表示，美方声称所谓“民主峰会”是为了“捍卫”民主，那么请问：美国拥有世界上最丰富、最先进的医疗资源和技术，国内却有超过80万人死于新冠肺炎疫情，近5000万患者饱受痛苦，这两个数字都是世界第一。美国居然发生这种人权惨剧，难道这也是在捍卫民主吗？美国种族主义根深蒂固，白人至上主义甚嚣尘上，根本没有民族平等可言，难道这也是在捍卫民主吗？2001年以来，美军在阿富汗、利比亚、伊拉克、叙利亚等国发动战争和军事行动，造成数十万人失去生命，数千万人流离失所。美式民主输出水土不服，“颜色革命”更是臭名昭著，难道这也是在捍卫民主吗？有关调查和报告显示，45%的美国人认为本国民主运作失灵，52%的美国年轻人认为美国民主早已失败，81%的美国民众认为美国民主面临来自国内的严重威胁，只有17%的美国人认为美国的“民主”值得效仿，全球44%的民众视美国为全球民主最大威胁，请问像美国这种漠视民主的国家，有资格召开以“民主”为名的峰会吗？（记者伍岳、马卓言）

(责编：苏缨翔、杨牧)

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