新华社伦敦12月6日电 综述：奥密克戎毒株突袭 欧洲疫情雪上加霜

新华社记者

对11月以来又一次成为全球疫情“震中”的欧洲来说，变异新冠病毒奥密克戎毒株的突袭，堪称“雪上加霜”。

为阻止奥密克戎毒株入侵，欧洲多国在第一时间实施旅行禁令，暂停往返非洲多国航班。然而，短短数日，奥密克戎毒株就已在欧洲多国迅速扩散。

面对奥密克戎毒株给欧洲疫情带来的不确定性，不少欧洲专家对欧洲防疫政策以及全球范围内的新冠疫苗分配不公等问题进行反思。

不堪重负

刚过去的这个周末，正准备前往丹麦皇家剧院观看芭蕾舞剧《胡桃夹子》的人们在表演开始前一小时收到通知：“相当数量没有接种新冠疫苗的儿童演员确诊感染新冠病毒，芭蕾舞剧被迫遗憾取消。”对不少丹麦家庭来说，这意味着圣诞季传统项目——全家观看《胡桃夹子》的安排难以成行。

不止是丹麦，欧洲多国民众的圣诞计划受到疫情影响。在荷兰，疫情高风险地区酒店收到大量圣诞季客房订单的取消申请；在法国，迪斯科舞厅将暂停营业；在英国，是否举办圣诞派对已成为争议话题……

除社会生活外，医疗系统更是不堪重负。调查显示，英国国民保健制度正面临“历史上最艰难的冬天”。英国政府6日公布的疫情数据显示，该国当日新增确诊病例超5.1万例，累计确诊超过1051万例。法国总理卡斯泰在6日举行的新闻发布会上表示，法国正在经历第五波新冠疫情，导致全国所有地区各个年龄段人群的发病率上升，这给“医院及医护人员带来压力”。

难以阻挡

南非于11月24日首次向世界卫生组织报告发现奥密克戎毒株。次日，英国就迅速把几个非洲国家放入“红色”名单，宣布从11月26日起实施严格入境政策，且英国的疫苗完全接种率超过81%、加强针疫苗接种率已超过35%。然而，英格兰就在27日报告了两例奥密克戎毒株感染病例。

英国卫生安全局12月6日公布的数据显示，该国已累计报告奥密克戎毒株感染病例336例。英国卫生大臣赛义德·贾维德6日确认，奥密克戎毒株感染病例最初与国际旅行相关，但随后已在社区传播。

11月26日，即世卫组织将奥密克戎列为“需要关注”的变异毒株当天，欧盟决定启动“紧急刹车”机制，暂停往返博茨瓦纳、南非等多个非洲国家的航班。就在这一天，比利时报告发现奥密克戎毒株感染病例。奥密克戎毒株随后在德国、意大利、法国、爱尔兰、罗马尼亚、荷兰、西班牙等多个欧洲国家出现，并在欧洲迅速扩散。

法国卫生部长韦朗在6日的新闻发布会上预测，数月后，奥密克戎毒株将成为在欧洲流行的主要变异毒株。

措施收紧

除实施更严格的入境限制措施外，欧洲多国政府还重新采取了更加严格的防疫措施。

在英国，口罩令在停止数月后重新开始实施；在荷兰，从11月28日开始实行的至少3周封禁措施期间，餐厅和酒吧等场所须在17时前关闭；德国加强了对未接种疫苗者的社交限制。

加快疫苗接种，是欧洲多国最重要的防疫措施。在西班牙，大规模疫苗接种点重新开放；在希腊，从明年1月16日起，60岁以上希腊公民如果拒绝接种新冠疫苗，将面临每月100欧元罚款等。

一些欧洲专家开始反思奥密克戎毒株出现的深层次原因。英国政府前内阁官员杰里米·亨特批评全球疫苗分配不公，将富裕国家和贫穷国家疫苗接种率的差异描述为“道德和实践上的失败”，称奥密克戎毒株的出现实际上是“西方国家未能确保疫苗在全球各地适当分配”的结果。（执笔记者：郭爽；参与记者：林晶、王湘江、刘曲、于帅帅、张章、陈晨、陈进、张毅荣、孟鼎博、潘革平、李骥志、张璇）

(责编：苏缨翔、杨牧)