新华社北京12月6日电 题：“美式民主”的闹剧

新华社记者朱超

美国以“民主典范”自居召开所谓“民主峰会”，完全不顾自身岌岌可危的民主状况、也不顾国际国内的广泛批评，其居心世人都看得明白：无外乎是要打压别国发展、煽动对抗分裂，维护自身霸权。

历史上，美国民主的发展有其相对进步性。但随着时间推移，美国的民主制度逐渐异化和蜕变，已经越来越远离民主制度的内核和制度设计的初衷。金钱政治、身份政治、政党对立、政治极化、社会撕裂、种族矛盾、贫富分化等问题愈演愈烈。在实践中，美国早不是民主的优等生，更遑论“民主典范”，有什么资格给其他国家的民主打分呢？

民主是历史的、具体的、发展的，各国民主植根于本国的历史文化传统，成长于本国人民的实践探索和智慧创造。民主道路不同，民主形态各异。美国妄图“私有化”民主，认为民主只能是美国认可的民主，这本身就是对民主精神的严重践踏。

在那些被美国强行“输出民主”的国家里，持久混乱、发展停滞和人道主义灾难并不鲜见。中国人民大学重阳金融研究院6日发布的《十问美国民主》报告指出，约有24.1万人2001年来在阿富汗战争中被杀；大概18.3万至20.6万名伊拉克平民死于2003年后的暴力；也门现有约2070万人需要人道主义援助。这不禁让人深思，“美式民主”给他国带去发展繁荣还是灾难动荡？

当前百年变局和世纪疫情交织叠加，面对诸多问题和挑战，世界需要的绝不是一场打着“民主峰会”幌子的“意识形态峰会”，而应加强全球协调与合作，携手应对疫情肆虐、气候变化等全球性挑战，共同推进人类进步事业。

美国拼凑所谓“民主峰会”的闹剧，注定沦为人类民主发展史上的笑话。

(责编：杨光宇、胡永秋)