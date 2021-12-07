世界银行董事会成员近日开会，讨论将阿富汗重建信托基金中最多5亿美元转给世界粮食计划署和联合国儿童基金会，以帮助阿富汗民众特别是儿童应对人道主义危机。

从美国发动阿富汗战争到其在阿富汗大溃败的这20年里，作为最弱小、最易受伤害的群体，阿富汗儿童沦为美国穷兵黩武、输出民主的受害者。如今，这些无辜生命依然承受着通过战争强行输出“美式民主”带来的伤痛。

食不果腹——营养不良致死风险陡增

瘦骨嶙峋的卡里玛只有18个月大，她安静地躺在喀布尔英迪拉·甘地儿童医院的病床上，她所在的病房中还有其他10个小病友。他们有的在睡觉，有的在哭闹，还有一个两三岁的女孩儿在安静地吃着一小块儿馕，这可能是她能吃到的唯一食物。这些孩子住院的原因都一样：严重营养不良。

卡里玛的母亲纳菲莎对记者说，她没钱买足够的食物，大人孩子都吃不饱。“一年前，战争夺去了我丈夫的生命，留下我和8个孩子艰难度日。”她说，“我最小的女儿两个月来一直经受着营养不良的折磨。我没办法了，只能带她来住院了”。

英迪拉·甘地儿童医院负责人努鲁勒·哈克·优素福扎伊对记者表示，近来因严重营养不良入院的阿富汗儿童激增。

11月8日，在阿富汗坎大哈省，一名儿童采摘棉花。新华社发（萨瑙拉摄）

联合国儿童基金会阿富汗办事处官员萨曼莎·莫特近期表示，目前约1400万阿富汗儿童没有足够的食物，约320万5岁以下的阿富汗儿童严重营养不良，110万左右阿富汗儿童面临因严重急性营养不良而死亡的风险。

优素福扎伊表示，医院过去的资金来源主要是国际援助，但自8月15日以来美国冻结了阿富汗的海外资产，大量国际援助被切断，很多医疗机构都面临类似失去资金支持的问题，只能关门。

复旦大学南亚研究中心副主任林民旺说，阿富汗儿童这一极其弱势群体遭受吃不饱饭乃至饥饿致死的悲惨境遇，但美国依然冻结阿富汗资产，丧失了人类的良知和正义。他认为，美国在侵犯人类基本生存权的同时大谈所谓“民主”毫无意义。“这不是民主应有的样子，民主不只是一个标准、一个模板。”

无奈辍学——小小年纪赚钱养家

14岁的马利克对记者说：“我已经不上学了，父亲给我买了一头奶牛，我靠养牛卖牛奶赚钱养家。”已经辍学3年的他表示，父亲没有工作，自己作为家里的长子，有义务赚钱养家。除了卖牛奶，他还在喀布尔街头卖其他小商品赚钱，有时候也做搬运工。他说，战争是导致他家贫困的最主要原因。

像马利克一样的儿童在阿富汗很多城市随处可见，令人心酸。在车辆拥堵的路段，每当汽车缓慢移动时，就会有很多儿童敲着车窗或乞讨、或兜售小商品。还有很多儿童在街头摆摊卖水果和小商品、做搬运工、擦鞋、洗车……据当地媒体报道，超过300万阿富汗儿童打工赚钱补贴家用。

9月16日，一名女孩抱着弟弟待在阿富汗马扎里沙里夫一处无家可归者的营地里。新华社发（卡瓦·巴沙拉特摄）

阿富汗首都喀布尔郊区一大片裸露的黄土地上，密密麻麻扎着数百顶帐篷，8岁的帕萨莱就住在这里。帕萨莱原本住在拉赫曼省，几个月前一枚迫击炮弹击中了他家，导致一位亲人丧生，父亲带着全家逃往喀布尔。

帕萨莱和家人所在的营地住了约800户人家，一顶帐篷就是一个家庭，一家人挤在里面，没有厨房，没有厕所。他们被称为“国内流离失所者”，基本靠政府和慈善组织捐助度日。据联合国儿童基金会统计，在阿富汗，战乱导致的“国内流离失所者”有300万人之多，其中约一半是儿童。

中国人权研究会副会长、西南政法大学校长付子堂表示，国际社会应当关注美国侵犯阿富汗所造成的人权问题。美国发动的阿富汗战争对阿富汗人民的人权造成了严重侵害，对阿富汗周边国家人民的人权造成了严重威胁，其以“自由”“民主”“人权”为名行干涉主义之实，带来的是一场场人道主义灾难。

惨遭屠杀——“无人机误杀”一直上演

8月29日下午，40岁的喀布尔市民扎玛赖下班回到家，刚把汽车开进院子，儿子法尔扎德就说要练习停车，便带着几个孩子钻进车里。就在此时，美军无人机的炸弹从天而降，命中这辆汽车，这个家族中的10名成员被当场炸死，其中7个是孩子，最大的15岁，最小的只有2岁。

几个小时后，美国中央司令部发言人比尔·厄本在一份声明中称，美军无人机当天对喀布尔一辆汽车实施空袭，解除了恐怖组织“伊斯兰国”阿富汗分支对喀布尔机场构成的威胁。

扎玛赖的邻居穆萨沃告诉记者，爆炸发生时自己就站在扎玛赖家大门外。“太可怕了，这些人被炸得面目全非，扎玛赖和他家的几个孩子就在我面前被炸死了。这些孩子几分钟前还活蹦乱跳，为什么会这样？”穆萨沃愤怒地反问，“谁会相信连话还不会说的两岁孩子是‘伊斯兰国’成员？”

9月18日，在8月29日被美军无人机袭击的阿富汗喀布尔居民区，遇难者亲人站在汽车残骸上。新华社发（塞夫拉赫曼·萨菲摄）

铁证面前，美国中央司令部司令麦肯齐最终承认，美军当时袭击的汽车及死难者都不太可能与“伊斯兰国”组织有关联，也不会对美军构成直接威胁。此次袭击是一个“悲剧性错误”。

在美军驻扎的20年间，这种悲剧在阿富汗多地一直上演。穆罕默德·巴西尔·阿比德现年32岁，居住在阿富汗楠格哈尔省欣瓦尔地区的一个村子里。他至今无法忘记4年前的那个夜晚，也无法走出当时血腥屠戮的阴霾。

“2017年1月13日午夜，我正在睡觉，一阵猛烈的爆炸把我从床上震下来，我家院子大门被炸开，美国大兵闯进来，用枪在房间里扫射，打死我家6口人，打伤3人。”阿比德对记者说。

他告诉记者，几个孩子惨遭杀害，幸存的家人尤其是孩子们至今无法从精神创伤中恢复。“孩子们直到现在听到枪声和爆炸声，还会害怕甚至哭泣。”他说，“4年过去了，孩子们仍然不敢去上学，美国人杀戮的那一幕在他们脑海中挥之不去”。

据“对武装暴力采取行动”组织统计，2016年到2020年，约1600名阿富汗儿童在美国主导的北约联军空袭中死伤，占在空袭行动中死伤平民的40%。据国际慈善机构“救助儿童会”统计，2005年到2019年，至少2.6万名阿富汗儿童在战乱和袭击中死伤。

清华大学国家战略研究院研究部主任钱峰表示，过去20年中，美军在阿富汗犯下的包括戕害儿童在内的种种行径可以归纳为反人类罪和战争罪，呼吁国际社会对美国的罪行追责。（记者史先涛、丁宜；编辑：孙萍、刘赞、鲁豫）

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