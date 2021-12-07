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疫情失控 美国民众是最大受害者

2021年12月07日16:39 | 来源：央视网
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央视网消息：自新冠肺炎疫情暴发至今，美国党争、种族和经济问题交织其中，民众深陷在疫情反复恶化的黑洞中，美国政府应对疫情不力造成了极为惨重的后果。

(责编：杨光宇、胡永秋)

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