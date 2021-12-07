新华社联合国12月6日电 中国常驻联合国副代表耿爽6日在冲突中保护教育阿里亚模式会议上发言，呼吁国际社会采取措施制止暴恐组织向青少年灌输极端主张和暴力思想。

耿爽说，在冲突中保护教育要以行动为导向。会员国、冲突各方和联合国等国际组织要各自承担责任，分别采取行动，将国际共识落到实处。安理会的重点是继续推进儿童与武装冲突议程，预防和消除针对儿童的严重侵害行为。

他说，教育直接作用于人的思想，教育的重要目标是在思想中筑起保卫和平的屏障。暴力恐怖组织通过互联网，甚至学校开展激进教育，向青少年灌输极端主张和暴力思想。国际社会应当采取措施制止这种现象，并根据联合国反恐战略的要求，通过教育的方式挽救受影响人员。在多样性突出的国家，要支持通用语教育，增进国家认同、民族团结。

他说，新冠疫情导致很多学生无法安全重返校园。国际社会，特别是发达国家要加大向发展中国家，特别是非洲国家的援助，实现疫苗的可及性和可负担性，为学生重返校园提供健康保障。

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