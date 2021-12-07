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智利开始为3至5岁儿童接种科兴新冠疫苗

2021年12月07日16:30 | 来源：新华网
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　　新华社圣地亚哥12月6日电（记者尹南 张笑然）智利6日开始为3至5岁儿童接种中国科兴公司研发的新冠疫苗，首批接种的是有免疫抑制问题及患有基础疾病的该年龄段儿童。

　　智利总统皮涅拉当天在首都圣地亚哥参加接种启动仪式时说，科兴疫苗安全有效，能够为智利近70万名3至5岁儿童提供保护。

　　智利公共卫生研究院于11月25日宣布给予科兴新冠疫苗在3至5岁人群中的紧急使用许可。此前，智利公共卫生研究院已于9月6日批准科兴疫苗在6至17岁人群中紧急使用。该机构研究了科兴疫苗在中国3至17岁人群中的接种情况以及智利天主教大学免疫学与免疫治疗千年研究所的科兴疫苗Ⅲ期临床试验初步数据，作出了将科兴疫苗使用范围扩大到3岁以上人群的决定。

　　据智利卫生部统计数据，截至6日，包括6至17岁儿童和青少年在内，智利全国1900万人口中已有超过1620万人完成新冠疫苗全程接种。包括加强针在内，智利接种新冠疫苗总剂数超过4150万剂。

　　智利卫生部6日发布疫情数据显示，截至当地时间5日晚，智利24小时内新增新冠确诊病例1517例，累计确诊1774048例；新增死亡30例，累计死亡38531例。

(责编：徐祥丽、燕勐)

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