新华社弗里敦12月6日电 在结束对刚果（布）、塞拉利昂的正式访问之际，中共中央政治局委员、中央外事工作委员会办公室主任杨洁篪12月6日接受新华社采访。

一、我们注意到，您此次访问非洲是在中非合作论坛第八届部长级会议刚刚结束后进行的。这次会议最令人瞩目的是习近平主席在会议开幕式上宣布了一系列对非合作新举措。请问中方将如何落实上述举措？

在不久前结束的中非合作论坛第八届部长级会议上，习近平主席高屋建瓴地提出构建新时代中非命运共同体的四点主张，宣布实施“九项工程”，擘画了未来3年中国对非合作蓝图，完全契合非方需要，受到非方热烈欢迎。下一步，中方将同非方密切沟通，逐项落实，推动中非合作向高质量、惠民生、可持续方向不断迈进。

一是坚持团结抗疫，急非方之所急。目前，非洲国家新冠疫苗获取和接种率普遍较低，疫情风险高企，消除免疫鸿沟、解决疫苗分配不公是当务之急。习近平主席宣布再向非洲提供10亿剂疫苗，其中6亿剂为无偿援助，4亿剂以中国企业同有关非洲国家联合生产提供。中方将尽快同非洲国家对接，以灵活方式安排好疫苗供应、运输等各个环节，助力非洲国家实现非盟确定的2022年60%非洲人口接种疫苗的目标，同时落实好援建10个医疗卫生项目、派遣1500名医疗队员和公共卫生专家等举措，以实际行动为保障非洲人民生命健康作出新贡献。

二是坚持贴近民生，支持非洲实现经济复苏。非洲国家经济受到疫情严重冲击，恢复增长、改善民生是众所期盼。中方将在论坛“九项工程”框架下，加快落实契合非洲发展最紧迫需要的举措，特别是将为非洲农产品输华建立“绿色通道”，进一步扩大非洲最不发达国家输华零关税待遇的产品范围，提供贸易融资，支持非洲增加对华出口，以实现未来3年从非洲进口3000亿美元商品的目标；通过设立“中非民间投资促进平台”促进企业投资，支持非洲中小企业发展，助力非洲工业化；从国际货币基金组织增发的特别提款权中拿出一部分转借给非洲国家，以解非洲燃眉之急。相信这些实实在在的举措必将为非洲疫后经济复苏提供有力支撑。

三是推动中非合作转型升级，不断增强可持续发展能力。非洲是应对气候变化最为脆弱的地区之一。中方将与非方共同倡导绿色低碳理念，按照本届论坛会议上通过的《达喀尔行动计划（2022－2024年）》和《中非应对气候变化合作宣言》，大力发展太阳能、风能等可再生能源，为非洲援助实施绿色环保和应对气候变化项目，在非洲建设低碳示范区和适应气候变化示范区，在技术、能力建设等方面提供切实支持，帮助非洲在继续推进工业化的同时，避开“先污染、后治理”的老路。中国还将为非洲援助实施数字经济项目，建设中非卫星遥感应用合作中心，支持建设中非联合实验室、伙伴研究所、科技创新合作基地，携手拓展“丝路电商”合作，切实帮助非洲国家缩小“数字鸿沟”，赶上全球数字经济发展步伐。

四是捍卫公平正义，维护中非和发展中国家共同利益。百年变局背景之下，世界和平与发展事业遭遇单边主义、保护主义、霸权主义的逆流，非洲作为发展中国家最集中的大陆，在这方面深受其苦。中非双方要密切沟通交流、加强协作，高举多边主义旗帜，坚持中非双方和广大发展中国家的正当主张，推动国际秩序向更加公正合理的方向发展。中方愿同非方共同推动更多国家和国际组织加入“全球发展倡议”和“支持非洲发展伙伴倡议”，形成国际社会支持非洲发展更强合力。

二、国际社会对美国即将举办的“领导人民主峰会”有很多议论。有关什么是真民主、好民主的讨论十分热烈，请问您有何看法？

民主是人类文明进步的重要标志，是全人类的共同价值。在世界文明发展史上，不同国家、民族都对民主进行了思考、探索和实践。民本思想贯穿中国几千年思想和政治史，也是新时代中国全过程人民民主的重要思想来源之一。民主在世界多国都经历了不断发展的过程，也还将继续完善，没有哪种民主是终极不变的民主。

真正的民主，是人民当家做主。正如习近平主席所指出，民主不是装饰品，不是用来做摆设的，而是用来解决人民需要解决的问题的，实现民主的途径是多样的，绝非只有西方民主这一种模式。评价一国民主好坏的唯一标准是实现人民幸福、人民满意。

民主是各国人民的权利，从来不是哪一国的专利。有的国家不尊重国际民主协商，按一己标准指定谁是“民主国家”、谁有资格参加所谓“民主峰会”，打着民主的幌子，行非民主之事，实际上是对民主精神的背叛。这只会在全球煽动意识形态矛盾和阵营对抗，与世界和平发展合作大势南辕北辙，当然会引起国际社会的疑虑和不满。

民主应该扎根于本国思想、文化、社会和经济发展现实中，不能外来强加，更不应成为霸权工具。有些国家不尊重别国主权，热衷“输出民主”，甚至对外发动战争，严重破坏国际和地区和平稳定。国际关系中的一系列惨痛教训反复证明，外来强加民主遗祸无穷，轻则水土不服、社会动荡、民生凋敝，重则家国破碎、流血冲突、难民流离。广大发展中国家早就认清了强加美式“民主”的危害，要求相互尊重、平等相待的呼声日益高涨，维护主权、反对外来干涉，把命运牢牢掌握在自己手中的决心更加坚定。

当前，新冠肺炎疫情推动世界百年变局向纵深发展。全球性问题更加需要国际社会超越不同制度分歧，加强平等协商，实现包容互信、协调合作，更有效应对全球性挑战。中国愿同非洲和世界各国一道，进一步推进国际关系民主化，为世界和平发展事业和人类文明进步作出新贡献。

三、新冠疫情发生以来，国际交往受到影响，但中国对非洲外交力度不减。您对此有何评价？

中国是最大的发展中国家，非洲是发展中国家最集中的大陆。中国和非洲历来是休戚与共的命运共同体，是合作共赢的利益共同体。中国高度重视非洲在外交全局的重要位置，把发展同非洲国家的团结合作作为中国对外政策的重要基石，这是中方长期、坚定的战略选择。

当前新冠肺炎疫情和百年变局交织，越是在复杂困难的局势下，我们越重视非洲，投入力度不减，合作势头不降，在国际对非合作中独树一帜。其中的原因，一是中非真诚友好。中非开启外交关系65年来，中非情谊历经风云变幻的考验，历久弥新。二是中非有团结互助的传统。中国与非洲，无论在什么时候，无论任何艰难险阻，都会真心实意为对方解困纾难。在中国疫情发生之初，非洲国家竭尽所能向我们提供帮助，让全体中国人民深受感动。在非洲面临疫情冲击，亟需援手的时候，我们坚决同非洲兄弟站在一起，支持非洲战胜疫情，实现经济复苏。三是中非有共谋发展的需要。中非都是发展中国家，都面临发展经济、改善民生的共同任务。长期以来，中方在力所能及的范围内向非洲提供支持，实施了基础设施、农业、制造业等项目，受到普遍好评。非洲也为保证中国产业链供应链安全发挥了重要作用。下一步，中非双方将抓紧落实中非合作论坛第八届部长级会议成果，让双方人民尽早享受到中非合作的实惠。四是中非是维护国际公平正义的同盟军。中国坚定支持非洲国家反对外来干涉，自主探索符合国情发展道路的努力，非洲在涉及台湾、人权、国际组织竞选等方面给予中方宝贵支持。当前，单边主义、保护主义、霸凌行径突出，中非更需要加强团结合作，维护好发展中国家整体利益。双方一致同意加强在联合国等多边场合的协调配合，践行真正的多边主义，共同应对气候变化、恐怖主义、世贸组织改革等重大挑战，推动国际秩序和全球治理体系向更加公正合理的方向发展。

总而言之，中非合作大有可为，前进的步伐不能也不会因为疫情而停下。我们将继续克服疫情带来的困难和不便，团结协作、在构建新时代中非命运共同体的征程上不断创造新的辉煌。

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