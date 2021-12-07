据《非洲华侨周报》，当地时间12月4日，由中非民间交流与合作促进会、博茨瓦纳中国和平统一促进会、环球广域传媒集团和《非洲华侨周报》发起主办并联合非洲各国华侨华人社团举办的“华侨华人和国家形象——第三届非洲华侨华人民间外交论坛”成功举行。来自于非洲三十多个国家的华侨华人及国内嘉宾近200位华侨华人代表出席了活动。

第三届非洲华侨华人民间外交论坛以线上线下相结合的方式举行。中华人民共和国驻博茨瓦纳特命全权大使王雪峰，黑龙江、北京、四川和河南等省市侨联领导，全国友协、中非民间商会负责人和非洲研究专家学者出席论坛。论坛围绕“华侨华人和国家形象”主题，就团结抗疫、中非合作、绿色发展、在非中国企业社会责任、反对种族主义和维护中国和平统一等领域相关议题，开展了富有建设性的对话，共同总结中国民间外交的实践经验与理论成果，探索中非民间外交发展的新思路、新方法，从而多层次、多方位、全方位地推进新时代中国特色大国外交的发展。会议最后还通过了《2021 中非民间外交倡议书》。

中国驻博茨瓦纳大使王雪峰

王雪峰大使在讲话中表示，举办第三届非洲华侨华人民间外交论坛，深入学习领会习近平主席在第八届部长级会议开幕式上的重要讲话精神并就推动中非民间外交、提升在非华侨华人形象进行讨论，非常必要和及时，对新时代新形势下推动中非民间务实合作和友好往来具有十分重要的意义。王雪峰大使指出，华侨华人是中非友谊的民间使者、是中非合作的重要纽带。多年来，旅非、旅博侨胞团结互助、艰苦奋斗，重视回馈当地社会，为促进中非、中博民间友好交往做出了重要贡献，在中非、中博之间架起友谊之桥和合作之桥。当今世界正面临百年未有之大变局，面对新的机遇和挑战，中国和非洲更需要团结合作。希望旅非侨胞继续以第三届非洲华侨华人民间外交论坛会议为契机，把握新时代新形势下的合作机遇，全面落实论坛成果，为构建新时代中非命运共同体做出不懈努力。

博茨瓦纳中国和平统一促进会会长南庚戌

中非民间交流与合作促进会会长、博茨瓦纳中国和平统一促进会会长南庚戌在论坛上回顾了前两届非洲华侨华人民间外交论坛就系列问题做出的探讨与总结，南会长表示，中非合作论坛第八届部长级会议成功举行，借此契机，探讨与学习习近平主席在开幕式上的重要讲话精神，包括构建新时代中非命运共同体的 4 点主张，与《中非合作 2035 年愿景》首个三年规划“九项工程”。南会长希望，第三届论坛能够“汇侨智、凝侨心、聚侨力”，推动华侨华人与中国企业在非洲可持续的发展，推进构建更加紧密的中非命运共同体。

南会长建议，要充分发挥非洲华侨华人和中国企业在开展中非民间外交方面的天然资源优势、传播优势、融入优势，积极参与中非论坛成功的落地，非洲华侨华人和中国企业乐意奉献自己的力量，希望侨资企业成为中非各项合作重要辅助力量，希望非洲华侨华人团结一心，携手并肩，一起努力做中非民间外交的使者，为构建新时代中非命运共同体作出新的更大贡献。

南庚戌会长表示，从 2015 年的中非合作论坛约翰内斯堡峰会“十大合作计划”到 2018 年北京峰会“八大行动”和“五不原则”再到刚刚结束的达喀尔峰会的“九项工程”和“四点主张”， 应该讲历次论坛都有着明确的发展目标和行动纲领。这些年中国是在用实际行动支持非洲国家的发展，中国的支持受到了非洲各国的高度肯定和赞誉。

南庚戌说，当然中非合作也面临新的机遇与挑战，尤其是在疫情影响的当下，但我关注到这次论坛中第一个提出的合作项目就是卫生健康工程。针对非洲国家疫苗获取和接种率普遍偏低，给非洲国家抗击疫情和人民生命健康带来严峻挑战的情况下，中国再施援手，援助10亿计疫苗。当然九项工程中还包括为非洲农产品输华建立绿色通道，增加创新和数字经济倡议等。南庚戌表示他最关注的还有习主席讲话中表达了中非合作是一个包容开放的平台，鼓励中非企业、民间机构发挥更积极作用。南庚戌认为，华侨华人企业在非洲是中国企业的重要组成部分，完全可以在落实论坛成功方面发挥作用，同时他呼吁未来国家应更加重视华侨华人在中国外交方面的重要作用。他希望论坛汇侨智、凝侨心，聚侨力，推动华侨华人与企业在非洲可持续的发展，推进构建更加紧密的中非命运共同体方面发挥作用。

中国前驻厄立特里亚和卢旺达大使、中国国际问题研究基金会非洲研究中心舒展主任作为一名资深的外交家，就中非民间合作方面的相关话题，尤其是民生领域开展合作方面提出了建议，他表示，中非合作命运共同体是中非多国间长期的规划与发展方向，在非的华侨华人与企业应当深刻认识到只有与非洲各国民众、各民族之间“平等相待、真诚友好”,才能够真正的立足于非洲大陆，才能够更好的经营与生活，逐步的开拓市场并做好民间外交工作，尤其是在非的侨团。

原中国驻非盟使团副代表、全球化智库高级研究员苟皓东表示第八届中非合作论坛取得了丰硕的成果，习主席的讲话更是为构建中非命运共同体，未来三年工作提出了非常务实的计划。他提出了3点希望：一、希望在非华侨华人利用自身优势，吸引驻在国更多侨胞加入到民间外交队伍当中；二、希望能够邀请更多非洲友好人士用非洲人民爱听的话做中非民间外交的外交使者；三、加强与国内相关机构学府的交流互通。

黑龙江省侨联主席郭占力表示此次论坛为进一步学习习主席讲话精神，推动华侨华人社团在非洲的可持续发展，推进构建更加紧密的中非命运共同体，必将起到积极的促进作用。

郭主席表示参加此次论坛的侨领都是具有重大影响、爱国爱乡的侨领。他们坚持团结凝聚在非华侨华人的智慧与力量，在助力当地华侨华人事业壮大、分享共同发展机遇、促进住在国经济建设、推动经济全球化进程等方面发挥了重要作用。

北京侨联副主席苏泳表示，第三届非洲华侨华人民间外交论坛，及时的举行非常有意义，借此次论坛的机会，向海外侨胞提出四点希望：一是希望广大侨胞做爱国精神的传承者；二是希望广大侨胞做中华优秀文化的传播者；三是希望广大侨胞做祖国统一的推动者；四是融入主流，回馈当地，参与驻在国抗疫斗争。

四川省侨联副主席徐永明在致辞中提到，四川与非洲相隔万里，却并不陌生。四川鼓励文化艺术团体走进非洲，向非洲人民展示独具魅力的巴蜀文化，也重视将非洲文化引进来。四川在构建更加紧密的中非命运共同体中作出了积极贡献。农业和医疗是四川与非洲合作的重点领域，为提高非洲农业生产能力和粮食安全水平发挥了积极作用。45年来，四川向多个非洲国家累计派遣援外医疗队67批次，四川侨联愿为推动中非民间交往作出努力。

河南省侨联副巡视员刘合生表示，国之交在于民相亲，民相亲在于心相通。中非关系发展没有完成时，只有进行时，华侨华人是促进民间外交的主要力量，新时代的中非关系需要海外华侨华人贡献力量与智慧。

中非民间商会副秘书长王江在致辞中提到，三年来，非洲华侨华人民间民间外交论坛在树立非洲华侨华人形象、凝聚华侨华人共识、帮助华侨华人共克国际疫情等方面发挥了重要作用。在第三届论坛的召开，正式在中非合作论坛第八届部长级会议结束之时，承前启后，继往开来，践行携手，构建新时代中非命运共同体。在非的华侨华人，是中非友好事业开展的开拓者，更是中非友谊的传承者、共赢的见证者。

浙江师范大学非洲研究院院长刘鸿武教授发表以“发挥非洲华侨华人作用，促进中非民间人文交流”为题的分享，他表示民间智库应起到桥梁作用，积极联系在非华侨华人与对华友好人士，携手共进。

南京大学非洲研究所所长张振克教授分享了题为“多方合作助力中非合作高质量发展”的演讲，他提出，民间外交是公共外交的补充，是我国外交领域不可或缺一部分。

湖南师范大学非洲研究中心主任陈晓红教授就目前中非民间外交中的矛盾提出建议，她表示，加强中国与非洲的全方位的人文交流，加强民间的往来，增进了解，消除偏见，向非洲民众讲好中国的故事。

湘潭大学中非经贸法律研究院院长洪永红教授在会上分享体会时表示，第八届中非合作论坛上有三个文件都涉及中非法律合作，预示着中非法律合作将提升到一个新的高度，中非法律合作的“春天”即将到来。

中国非洲研究院副研究员吴传华博士对在非华侨华人的安全问题从“政治安全、经营安全、人身安全”三个方向进行了分享与建议。

北京大学国际关系学院荣休教授、中国非洲史研究会会长李安山教授，以非洲在“一带一路”建设中的十大优势为题，通过文字的形式进行分享，他表示，新世纪以来，双方合作进一步提升，成为南南合作的典范。这种长期形成的平等互利的理念和实践成为“一带一路”合作的重要基础。

中国援博医疗队队长陈登华，开普敦中国国际学校校长武长虹，世界百家姓总会会长、全非洲和平统一促进会副会长于洋，安哥拉江苏总商会荣誉会长黄跃权，尼日尔汇才地质与能源高等教育学院院长张娜，埃塞尔比亚中国和平统一促进会张红军，中非民间交流与合作促进会副会长，非洲华侨周报副总编辑，世界百家姓协会秘书长严凡高等非洲华侨华人代表在论坛上积极发言，围绕非洲华侨华人民间外交工作献计献策，表示要做中非民间外交的使者，促进中非人民的友谊，为多层次、多方位、全方位地发展新时代中国特色大国外交贡献自己的力量。

本次论坛得到了中国和平统一促进会、中国驻博茨瓦纳大使馆、黑龙江省侨联、北京市侨联、四川省侨联、河南省侨联、山东省威海市侨联、哈尔滨市侨联、中非民间商会和中非友协等部门的支持和指导，得到了浙江师范大学非洲研究院、南京大学非洲研究所、湖南师范大学非洲研究中心、中国非洲研究院、中国社科院西亚非洲研究所、湘潭大学中非经贸法律研究院、扬州大学等研究院所的学术指导，世界百家姓总会、南非华人警民合作中心、中国援博医疗队、博茨瓦纳大学孔子学院、利比里亚中国和平统一促进会、安哥拉中国和统会、乌干达中国和统会、莫桑比克中国和统会、客麦隆中国和统会、科特迪瓦中国和统会、埃塞尔比亚中国和统会、赤道几内亚中国和统会、开普敦中国国际学校、尼日尔汇才地质与能源高等教育学院、刚果布华侨华人商会、博茨瓦纳中资企业协会、博茨瓦纳山东商会、南部非洲东北商会、肯尼亚山东商会、马拉维浙江商会、坦桑尼亚浙江商会、赞比亚浙江商会、安哥拉中国东北总商会、毛里塔尼亚华人商会、加蓬华侨华人协会、博茨瓦纳江西同乡会、南部非洲江苏同乡会、赞比亚大学研究中心、赞比亚江西同乡会、中国-马拉维友好协会、亚欧非贸促会以及刚果、毛里求斯等三十多个非洲国家侨团出席活动。

2019年8月7日由博茨瓦纳中国和平统一促进会暨华人慈善基金会发起主办、中国驻博茨瓦纳大使馆、中华海外联谊会、中国和平统一促进会、全国友协、中非民间商会等单位支持、博茨瓦纳及非洲其他国家和统会及侨社共同协办，为期2天的 “华侨华人与国家形象---首届华侨华人民间外交论坛暨庆祝中华人民共和国成立70周年系列活动”在博首都哈博罗内圆满闭幕，来自国内相关机构代表、近20国的侨社和华侨华人、中资企业和机构代表、驻在国政府高级官员等800位嘉宾出席。

来源：新华侨社

(责编：徐祥丽、常红)