新华社平壤12月7日电（记者江亚平）据朝中社7日报道，朝鲜劳动党总书记、朝鲜劳动党中央军事委员会委员长金正恩在日前举行的一次军事教育会议上，要求所有军事教育工作者成为无限忠于党的思想和领导的真正的教育战士，彻底按照党的思想、政策和方式进行军事教育工作，把学生培养成为绝对忠于党中央的指挥员。

报道说，朝鲜人民军第八次军事教育工作者大会4日和5日在平壤举行，金正恩在致开幕词时指出，军事教育干部必须铭记自己对党和革命所承担的崇高使命和本分，为完成军事教育工作而奋进。他还阐明了相应的各项原则和军事教育的发展方向、任务及其途径。

报道称，朝鲜模范军事教育工作者，总政治局、国防省、总参谋部有关干部、指挥员，各军种和军级单位指挥员以及教育保障单位的积极分子参加了大会。与会代表介绍了他们在工作中所取得的一系列成果和经验，其中包括如何改善和推进军事教育工作，使教师们具备政治道德品质和教育者素质，以及如何改进军事学校的教育条件、环境和教育方法等。

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