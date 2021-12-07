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中日敦煌合作再“续航”

2021年12月07日11:19 | 来源：新华网
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　　新华社兰州12月7日电（记者张玉洁）6日下午，敦煌研究院与东京艺术大学举办线上交流活动，回顾30多年来中日在敦煌文物保护研究领域的合作历程，并发表联合宣言。

　　活动中，来自两家机构的专家学者围绕艺术、文物保护等主题进行了研讨。根据联合宣言，疫情过后双方将重启交流合作，共同举办学术活动和展览，继续联合培养人才。

　　敦煌研究院院长苏伯民介绍，上世纪80年代以来，两家机构在敦煌学、美术临摹研究、石窟考古、文物保护等方面开展了多项合作。30多年来，超过50名敦煌研究院研究人员前往东京艺术大学开展过1至3年的研修学习，学成回国后成为学术骨干。同时，近百名东京艺术大学的学生曾来到敦煌研修访问。

　　“与东京艺术大学的合作，是敦煌研究院诸多国际合作中持续时间最长、培养人才最多、最为成功的范例之一。双方的合作为促进中日两国文化交流作出了积极贡献。”苏伯民说。

　　东京艺术大学校长泽和树期待，疫情过后，两家机构的研究人员及师生能够恢复交流合作，共同保护和弘扬人类的文化遗产。

　　地处丝路咽喉的敦煌是多元文明交汇之地。早在上世纪50年代，敦煌展览就走出国门，成为中外文化交流的前沿。目前，近20个国家和地区都举办过敦煌艺术展览。

(责编：徐祥丽、燕勐)

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