新华社华盛顿12月6日电（记者高攀 许缘）美国全国商业经济协会6日发布的经济学家调查显示，受需求强劲、薪资上涨、供应链瓶颈等诸多因素影响，美国高通胀将至少持续到2023年。

调查显示，经济学家认为供应链瓶颈、商品和服务需求强劲、薪资上涨以及住房需求上升是推动美国物价上涨的关键因素。其中，43%的经济学家预计供应链瓶颈将从明年第二季度开始缓解，37%的经济学家预计将从明年第一季度开始缓解。

调查显示，经济学家预计今年第四季度美国消费者价格指数（CPI）将同比上涨6%，高于9月调查时预计的5.1%；明年第四季度CPI同比涨幅将回落到2.8%，高于9月预计的2.4%。

对于美国联邦储备委员会看重的通胀指标核心个人消费支出价格指数，经济学家预计今年第四季度该指数将同比上涨4.1%，到明年第四季度同比涨幅将回落到2.6%，仍然高于美联储2%的目标。71%的受访经济学家预计美国核心通胀率要等到2023年下半年或者更晚才会回落到2%的目标以下。

调查还显示，经济学家平均预计今年全年美国经济将增长5.5%，明年经济增速将放缓至3.9%。超过一半的受访经济学家预计明年年底将实现充分就业。

此外，经济学家平均预计2022年年底美国联邦基金利率将升至0.375%，这意味着美联储明年至少会有一次加息。38%的受访经济学家预计美联储明年至少有两次加息。

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