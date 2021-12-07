新华社伦敦12月6日电 综述：变异新冠病毒加大欧洲经济复苏不确定性

新华社记者孙晓玲

随着变异新冠病毒奥密克戎毒株在全球多个国家和地区出现，近来欧洲一些国家被迫再次采取紧急封锁措施。分析人士认为，奥密克戎扩散将进一步引发供应链紧张，推升通货膨胀水平，使货币政策调整更趋复杂，从而加大欧洲经济复苏的不确定性。

为应对奥密克戎，英国等一些欧洲国家采取了禁飞航班、限制旅行等措施，直接影响航空、旅游、酒店餐饮等行业。

西方国家圣诞假期即将到来，由于航班管控和病毒检测政策收紧，一些早已预订机票的民众可能会被迫取消或改签机票，这将给航空公司经营带来损失。英国易捷航空表示，由于担心旅行限制，近期航班预订量已经减少。

英国酒店协会负责人凯特·尼科尔斯在社交媒体上表示，对于酒店业的许多企业来说，奥密克戎毒株带来的影响非常“真实和直接”，这些影响对于持续在亏损中挣扎的企业来说非常严重。

分析人士表示，在奥密克戎出现之前，欧洲多国就已面临供应链紧张及劳动力短缺问题。奥密克戎的出现和扩散，进一步加剧紧张局面。

英国商业团体葡萄酒和烈酒贸易协会日前发表声明说，由于成本上升和供应链混乱等因素，当前处理进口商品的时间比一年前延长数倍。该协会呼吁英国政府对重型货车司机短缺和货运中断现象采取“紧急行动”，以避免圣诞节期间出现酒品短缺。

凯投国际宏观经济咨询公司经济学家尼尔·希林认为，变异新冠病毒加速传播可能导致当前劳动力短缺状况更加严峻。

欧洲多国近期公布的数据显示，目前通胀水平持续攀升。此前不少市场人士认为，面临通胀飙升，各国可能加快加息步伐。但随着变异新冠病毒出现，这一决策或将变得更加“复杂谨慎”。

欧洲央行副行长德金多斯表示，目前欧元区经济增长最令人担忧的风险是通胀，但通胀背后有暂时性因素存在，因此决策需非常谨慎。

英国智库牛津经济研究院最新报告称，新型变异病毒“有明显逃避免疫能力，而且比德尔塔毒株传播更快”，虽然现在判断其造成的威胁有多严重还为时过早，但它却给英国央行的利率决策“带来麻烦”。

巴克莱银行欧股策略部门负责人埃马努埃尔·科认为，新型变异毒株将导致股市动荡，令经济复苏前景充满不确定性，目前关键在于疫苗对于变异毒株是否仍然有效。（参与记者：邵莉、沈忠浩）

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