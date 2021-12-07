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中外学者：美方举办“民主峰会”极具讽刺意味 现有的民主衡量方式亟须完善

2021年12月07日11:07 |
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针对美方即将举办所谓“民主峰会”，中外学者在日前举行的“中外学者谈民主”高端对话会上表示，美国的民主本身问题重重、面临极大挑战，召集所谓“民主峰会”，极具讽刺意味。同时学者们也呼吁，现有的民主衡量方式和标准，亟须改变和完善。

中外学者认为，美国政府召集的所谓“民主峰会”非常具有讽刺意义，年初的美国国会山事件，充分暴露了美式民主的深层次问题。

新加坡国立大学亚洲研究所特聘院士 马凯硕：检验一个政治体制的最根本的标准是什么？是改善人民的生活水平。当下的美国已经成为一个富豪、金钱统治政治和社会决策的国家，民主国家的政府应当是民有民享民治。虽然美国有形式上的民主，有所谓言论和结社自由，但最终的决策并不能反映大多数人的观点，只是少部分人的偏好。

中外学者指出，西方的民主缺少理解和尊重文化差异。但现有机构在进行民主评价时，更多从程序上进行衡量，这种情况迫切需要改变。中国为民主提供了另一种实践路径，需要更多被看见和听见。

清华大学战略与安全研究中心中国论坛副理事长 李世默：我们不能只用程序来衡量民主，而是应该考虑以注重结果的方式来衡量。这种新的衡量标准对于发展中国家来说是一件好事，因为过去几十年来，他们都遭到自由主义的限制，没有办法充分发挥自己民主的潜力。

前英国剑桥大学政治和国际研究系高级研究员 马丁·雅克：需要认清的一点是，西方的民主只是在1945年之后才开始占据了主导地位。从根本上讲，无论一个国家采取什么样的政体，都要为人民谋福祉，如果不能做到这一点，就会被取代，这是现代西方的民主所面临的最大的问题，无法让人民过上更好的生活。而中国恰恰相反， 过去40多年来，让人民的生活水平有了巨幅提升。

来源：央视新闻客户端

(责编：牛镛、岳弘彬)

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