“美国是一个富豪统治的国家，而不是一个民主国家。”新加坡国立大学亚洲研究所卓越院士马凯硕近日在接受采访时做出这样的评价。事实上，在美国，“民主”服务富豪、金钱俘获权力，早已不是什么秘密。正如中国一家智库6日发布的《十问美国民主》报告所指出，美国在“民主”的名义下，体现自己意志的却是“钱主”。

大量事实表明，金钱是美国政治的乳母，贯穿选举、立法、施政的所有环节。以选举为例，一项统计显示，91%的美国国会选举都是由获得最多资金支持的候选人赢得。2020年美国大选更是花了创纪录的66亿美元。显然，美式民主就是建立在资本基础上的“富人游戏”。

拿人钱财，替人消灾。当美国政客匍匐在金钱脚下，其手中的权力必然会围着拥有资本的少数富人打转转，无数普通民众的诉求与利益则被抛诸脑后。根据美国普林斯顿大学和西北大学2014年对近1800项美国政策的研究，这些政策几乎都是由富人以及代表大企业的利益集团制定的，普通民众对决策的影响力几乎为零。难怪诺贝尔经济学奖得主保罗·克鲁格曼指出，“比起想象中的民主国家，美国更像一个寡头政权”。

美洲有句谚语，“判断树的好坏，要看果子，不要看叶子”。同样，判断一国民主制度的好坏，要看本国民众是否满意，而不是看当政者有多么美好的承诺。

如今的美国民主是否保障了美国人的生存、生活、教育等基本权利呢？2020年针对163个国家的一项报告显示，近十年“社会发展指数”仅有美国等三个国家出现了下滑，且美国总体指数下降最多。

曾几何时，“美国梦”被标榜为美式民主的一个耀眼灯塔。但现在，冰冷的数据表明，美国遍地是“梦想已经死去”的控诉。截至2020年底，有超过5000万美国人面临食物不足，相比2019年增加了近50%。超过22万人露宿街头。在政客不作为之下，失业贫穷、家庭暴力、毒品滥用是造成大量美国人无家可归的直接原因。

就连一向被视为美国中流砥柱的中产阶级，处境也日益窘迫：占人口比例从1971年的61%缩水到2019年的51%。此外，2016年美国家庭财富的中位数甚至不如1998年，这说明美国中产阶级不仅比例缩水，而且“美国家庭财富近20年都没有增加”。

民主本意是“主权在民”，要让人民当家作主。但在臣服于金钱的美国政客操弄下，“美式民主”像是好莱坞电影里刻意布置的场景，普通民众被当成“群众演员”，政客们台前大喊人民，幕后大搞权钱交易，只为“少数人”服务。

人们完全有理由质问：美国还有没有资格披上“民主”外衣？有没有资格充当世界各国的榜样？美国杂志《纽约客》也忍不住发出灵魂拷问：“我们的民主能持续吗？”

对此，最好的回答莫过于一百多年前，美国最高法院大法官布兰代斯说的那句话：“这个国家要么拥有民主，要么财富集中在少数人手中，二者只能取其一。” 当金钱政治成为美国社会难以根除的“毒瘤”，美国政府居然有勇气搞所谓“民主峰会”，真是莫大的讽刺。

（国际锐评评论员）

来源：央视新闻客户端

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