中国人民大学重阳金融研究院12月6日发布《十问美国民主》研究报告，报告从哪十个方面用事实揭露了美式民主的真实面目？为什么说在美国能做主的并不是人民，而是“一国六主，实无民主”？又为什么说美国民主对内沦为少数人谋取私利的工具，对外成了美国维护霸权、干涉他国内政、破坏国际秩序的幌子和借口？美国民众对自己的民主发出了怎样的质疑？美国高举民主幌子的霸权行为遭到了国际社会怎样的批评？“环球视线”邀请研究报告发布者进行深入解读。

这份报告产生的背景是什么？

《十问美国民主》研究报告全文共2.3万字，对美国民主提出十大尖锐拷问，这份报告是在什么样的背景下产生的？

中国人民大学重阳金融研究院执行院长 王文：我觉得最大的一个背景就是美国“病了”，中国学者要为他“诊断”。美国民主目前最大的病灶就在于他自己是“病夫”，他还要做一个“民主峰会”去歪曲整个国际的舆论，把国际舆论歪曲成他是老大，是民主的代表，要去跟所谓的“非民主国家”去斗争，然后来“呵护”民主。这完全是一种病态的自我审美观，我们中国的学者应该把这种病态指出来，给他纠正，再这样的前提下我觉得《十问美国民主》这份报告整体上起到了很好的作用，这次发布会现场的外交官包括今天一天外国媒体的报道都给予了非常正面的评价。

一问：多数人的民主还是少数人的民主？

这份报告中一共十个问题，上来第一个就尖锐提出“美国民主是多数人的民主还是少数人的“民主”这样的问题 ，报告中也用了大量的事实表明，美国在“民主”的名义下，能够体现自己意志的却是“钱主”（Money-cracy）、“枪主”（Gun-cracy）、“白主”（White-cracy）、“媒主”（Media-cracy）、“军主”（Milita-cracy）、“药主”（Drug-cracy），总结起来就是“一国六主”，然而，“一国六主，实无民主”。通过这“六主”来看，美国民主是多数人的民主还是少数人的民主？

美国问题专家刁大明：美国民主显然是少数人的民主，是少数人凌驾于多数人的民主乱象。这"六主"其实都是特殊的精英利益，实际上在美国的这种制度框架下，总统选举它最终实质上是关键选票、关键人，还是少数人。比如说现在国会选举、重新划分选区等等最后还是两党的政治精英在操作，最后导致选民不是自由选择而是别无可选这么一个状态。那这些少数人或者所谓的精英到底是谁呢？其实最重要的根本实际上就是资本，所有的权力都是为了资本服务。比如我们最近看到通过基建法案，两党吵来吵去背后都是受特殊利益驱动，是1%的少数人在驱动，所以导致一个结果就是那些99%的公众在这种民主框架下得不到任何的回应，最后导致的就是“一国六主，实无民主”这样的情况。

二问：实现权力制衡还是导致权力滥用？

美国的开国者们设计了“权力分立与制衡制度”，是为了防止权力腐败与权力滥用。但是在这个过程中却会发现美国已经越走越远了，比如美国媒体会说现在美国的三权分立体系已经崩塌，最高权力部门道德逐渐沦丧，而美国人民对于美国政府的信任度也没有了。这样看来，美国的民主还能不能实现它设计的初衷，达到权力的分立与制衡？

中国人民大学重阳金融研究院执行院长 王文：我觉得目前看来是完全实现不了，美国现在有个词叫“极化”，而且叫“绝对的极化”，两党之间的这种恶斗，过去还有辩论，下来还可以当朋友。现在是80%以上的两党的人员，都认为对方是极度讨厌的，所以这时候就形成了“极化”的现象，相互否决。那么更重要的呢，也因为这种“极化”现象使用各种各样的手段进行对立法权、行政权、司法权的滥用，所以80%以上的美国民众都认为，现在美国的这种制度需要改革或者彻底改革，所以美国民众对美国政府的信任感也几乎到达了冰点。

三问：增进民众福祉还是加深民众疾苦？

根据美国农业部的数据，2020年美国有10.5%的家庭、3830万人面临饥饿问题，更有14.8%的有孩家庭、610万儿童面临饥饿问题。此外，据统计，在2020年至少有58万美国人民无家可归，超过22万人露宿街头。那么，美国民主究竟是增进了民众福祉，还是加深了民众疾苦？

美国问题专家 刁大明：应该说对于大多数人来说，肯定是更加深重的灾难了。我们刚在谈到，美国民主本身就是少数凌驾于多数的状态，但是对于多数的普通公众来说，他们在选举当中可能还会被叫出来，所谓的发挥一下作用，所以叫选民。但是对这些所谓的有选票的选民，两党政治操纵的结果就是，选民在选举的时候出来被操弄、被愚弄、被动员，然后选完之后无论谁当选，这些选民都会被送回“寒冬”继续去“冬眠”。“寒冬"当然是非常严酷，所以其实整个竞选期间他们还会不断地“画饼”说为中产阶级服务等等，但是最后没有任何一个人去管这些选民。特别是还有一些无家可归者，比如说仍旧处于饥寒交迫的这些人，他们根本就不回去选举，这就意味着他们不是选票，对于政治人物来说，他们连选票都算不上，根本不是公民，所以政治人物根本就不会回应这些人的诉求。所以对民众毫无回应的这种民主本身，肯定就是一种假民主。

四问：捍卫自由还是妨害自由？

一直以来，美国热爱标榜美国民主捍卫自由，也自称“自由的榜样和希望的灯塔”。说到自由，在全球疫情期间，美国竟然会发生“口罩自由”，就是标榜我戴不戴口罩是我的自由，跟防疫没有任何关系，这种“超载的个人自由”和美国所谓的自由有什么关系？

中国人民大学重阳金融研究院执行院长 王文：实际上“超载的自由”和“超载的民主”这个词源于美国一个非常著名的已故政治学家塞缪·亨廷顿。亨廷顿教授当时就预言了，说美国在这么搞下去，你所有的权力、你所瞻仰的自由，都已经被超载了，超过你自身所应该承受的限制了。所以美国的民主现在是以自由之名，最终达到的是妨碍自由。意思就是，真正的自由、所有的自由都应该是相对的，在法律、制度框架下的自由。如果你什么都能做，这样的自由最后是以你个人的自由为限，破坏了别人的自由。比如说口罩，你说我爱戴不戴，这个时候你就妨碍了其他人的自由。所以美国的很多政客，就利用媒体和舆论，去宣扬这用所谓的绝对的自由，用民粹主义拉动选票，最后使得它好像是保护了一部分人的利益，去主张一部分人的自由，实际上则破坏了全体人的自由。

五问：保护人权还是侵害人权？

美国把“保护人权”作为对外推广美式民主的理由之一。然而报告中的数据却让人震惊，比如2020年美国谋杀案同比激增25%，同时美国也是发达国家中涉枪犯罪率最高的国家。此外，截至2021年12月初，美国约有5000万人感染了新冠，死亡人数约80万。感染人数、死亡人数都远远位列全球第一。如何看待美国一边打着人权大旗鼓吹民主，另一边却连美国民众最基本的生命权都难以保障？

美国问题专家 刁大明：这其实是非常令人可笑的，及其讽刺的。美国所谓号称这种民主，连民的最基本的人权生命权都保证不了，这么一个所谓的美国民主，怎么居然还可以不断地向世界进行兜售。美国民众在枪口下其实是毫无权利可言的，美国这种枪支泛滥的这种情况实际上是一个沉疴痼疾。美国两党在枪权的问题上，背后都有一些特殊利益驱动。导致结果就是他们在驱动相关的立法或者政治斗争的时候丝毫不考虑每年在枪口下白白殒命的普通民众的基本人权。所以这都意味着所谓枪口下没有权利，另外还说病房里没有权利，就是说在疫情以来，美国在疫情如此肆虐的情况下，这么危机的情况下，两党仍旧在为联邦制这样一种碎片化的治理缺位的情况下，把防疫政治化，完全不考虑民众的安危。不是生命至上、人民至上的态度，还是考虑自己的选票多少等等，完全没有人权的意识和驱动的意图可言，完全是为少数精英服务的。公众不被视作生命，而是一张张选票而已，所以这样看的话应该是民主极大的失败。

六问：促进团结还是导致分裂？

美国是由50个州组成的联邦，民主本应该促进各州之间的团结；美国还是一个多种族的国家，民主也应该促进种族之间的团结。然而这两方面美国都没有做好，所谓的美国民主是促进团结还是导致分裂？

中国人民大学重阳金融研究院执行院长 王文：美国的全称翻译成中文叫美利坚合众国，现在没有已经有很多学者说这个全称要改了，应该叫美利坚分裂国。现在有越来越多的学者出来说美国有可能会分裂掉，现在美国的选民差不多有50%左右特朗普的支持者和50%左右拜登的支持者说，咱们国家分了吧，分了可能会更好。那么也因为这样的分裂，现在有个新的词，叫美国发生了冷战。这个冷战跟过去的冷战不一样的是，这个是内冷战或者叫冷内战。美国国内发生了内战，这个内战不是通过枪支大炮解决，而是相互之间冷战，相互之间要分裂。这样的状况是他民主带来的，相互之间通过选战，强调自己跟别人的不一样，导致越来越分裂，越来越分化，所以我们看到美国每次选举就像两个国家一样。所以美国人自己也很担心，说我们这个国家“国将不国”的期限越来越近了。

七问：实现梦想还是带来梦魇？

调查显示，美国人的国家自信心严重受挫。2014年，有28%的美国人认为，美国是最伟大的国家。到2019年，认为美国是世界最伟大的国家的比例降至24%，而认为还有其他国家比美国更加伟大的人数比例则上升到21%。站在2021年的历史方位看，美国的民主，给人们实际带来的，更多的是梦想还是梦魇？

美国问题专家 刁大明：美国带给民众的显然是梦魇，甚至应该说是美国梦断这样一个状态，很大程度上还是因为整个政治体系包括民主缺位以及社会治理的彻底失败，导致任何一个美国公众在美国生活都没有所谓的幸福感可言，这是非常重要的一个因素。其实美国的一些学者也在讨论，所谓的美国梦最重要的是阶层的流动，到现在看美国这种阶层固化是非常严重的。同时这种阶层流动的困境也导致了中下层特别是一些少数族裔等等被彻底锁在了底层空间里。所以导致阶层彻底固化以致出现特权阶级的情况，这是美国梦断的一个重要体现。另外美国梦断跟“极化”也是密切相关的，共和党人和民主党人、保守派和自由派他们关于美国梦的解释是完全不同，一方的美国梦对另一方来说也是梦魇。所以说在未来国家的发展方向上完全没有办法形成一个统一状态的时候，这就意味着这个国家很难形成一些共识去推助一些有助于国家发展的改革。另外很多数据显示，美国年轻人对美国梦的反感度和不信任度非常非常高，这就意味着这个国家是没有未来的。

八问：改善国家治理还是导致制度失灵？

美国作为世界第一经济强国，其灾难应对水平在近些年出现明显下降。特别表现在“风险防范不力”“救援赈灾迟缓”及“官员作壁上观”，这些不仅不断刺痛着美国民众对国家的信任度与自豪感，也让国际社会不禁质疑“美国民主究竟是在改善国家治理还是导致制度失灵呢？”

中国人民大学重阳金融研究院执行院长 王文：美国经济这些年来一直处在低迷状态，美国的老百姓的财富20年的工资都没有增加，美国的年轻人没有希望，这些的原因在哪里呢？原因是这个国家变得无能了。过去20年我们看到美国很多灾难，比如飓风以及一些突发事件，结果突然发现这个国家这个政府调不动资源。在中国疫情来了，十天建一个医院，在美国佛罗里达州一座大厦倒了，六天整个救援队毫无动作，所以这样一个国家它的制度已经失能了，对于管理国家也没有能力了。我们会看到很多很多领我们瞠目结舌的现象，比如说联邦政府的指令没法下达到地方，比如加州的一条高铁争辩了二十年还没有动工，在这种民主制度下，老百姓对这个国家完全失去了希望。对于未来，越来越多人认为无法实现美国梦，已经在为美国梦写讣告了。

九问：给他国带去发展繁荣还是灾难动荡？

美国向世界其他国家输出美式民主，企图将他国改造成民主国家，结果却是搅乱了他国。美式民主究竟是给他国带去发展繁荣还是灾难动荡呢？

美国问题专家 刁大明：其实在美国外交历史上，美国给别国以民主为由“画饼”，将民主强加给别国这种方式应该说已经“成性成瘾”了。我们知道任何一个国家应该依照自己历史的路径、依据自身国情的现实情况包括依据更加符合民意的情况来选择自己发展的道路。包括民主的形式也应该是多种多样的，没有最好只有更好。但是美国采用各种方式将民主强加于人，并垄断对民主的解释权，这也中断了其他国家自由选择的发展路径。这本身其实是以民主为由行不民主之实，行霸权之实，这种情况下不可能给别国带去太好的发展。更为重要的是因为他在行霸权之实，他通过民主这样一个幌子实质上是控制其他国家培养代理人来掠夺资源，来不断地攫取所谓的地缘政治或者能源这样一些利益，导致结果是自己获益，完全不考虑相关国家或地区长期发展的可持续性。导致一些接受美国兜售民主的地方，都是现在发展最差的地方。所以就这些问题，美国应该给世界一个交代，应该为这些失败买单。

十问：维护世界和平发展还是破坏国际秩序？

不尊重他国国情，通过军事干预、美元霸权的经济制裁等方式强迫其他国家采用美国民主的模式，我们不禁要问，当美国自身的民主模式引起本国人民和世界其他国家广泛质疑的情况下，不断将美国民主推向其他国家，这是维护世界和平发展还是破坏国际秩序？

中国人民大学重阳金融研究院执行院长 王文：美国明显破坏了国际秩序，而且给世界带去了动荡和灾难。关键在于美国掌控着世界话语权，我们观察到，过去100年来美国是全世界发动战争、挑动战争、对外的军事干预最多的国家。我们在报道中讲，从1880年到现在，美国对外进行了三百九十多场军事干预，但他的话术很厉害，你看他入侵伊拉克，这个战争叫伊拉克战争，当年入侵朝鲜，名字叫朝鲜战争，入侵了越南，叫越南战争，他把过去的历史都以他国的名字命名，给人感觉这些战争跟美国没关系一样。所以我们的大脑中美国好像没有这么穷兵黩武，被他的话语权带偏了。所以再过来我们会看到，其实在报告中讲了很多严谨的转引美国自己评价自己的词叫“难民制造机”，从“9·11”以后，全世界3700万难民以为美国“9·11”以后发动的战争而产生。美国不只是一个警察国家，是一个军事国家、战争国家，整个国家机器都是为战争而设立的，所以这样的国家当然给世界带去的是动荡、失序。

民主是全人类的共同价值，美国无权垄断民主标准，无权将本国政治制度强加于人，更无权打着“民主”的幌子拉帮结派、党同伐异，挑动分裂对抗。美国应该把不搞“新冷战”的表态落到实处，多做有利于国际社会共同应对新冠肺炎疫情、经济增长放缓、气候变化危机等全球性紧迫挑战的事，而不是与同舟共济的精神背道而驰。

来源：央视新闻客户端

(责编：牛镛、岳弘彬)