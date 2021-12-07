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俄专家：美“民主峰会”妄图在世界划出新的分割线

2021年12月07日10:14 | 来源：新华网
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　　新华社莫斯科12月6日电（记者华迪）俄罗斯战略发展基金专家委员会主席伊戈尔·沙特罗夫日前在接受新华社记者书面专访时说，美国借召开所谓“领导人民主峰会”妄图在世界上划出新的分割线。

　　沙特罗夫说，这场“峰会”旨在宣告一个完全由美国掌控的新平台，企图将世界划分为不同阵营，明确划出新的分割线。

　　沙特罗夫认为，美国召开所谓“领导人民主峰会”的另一个目的是“确定谁是他们自认为的敌对国”。他强调，美国操办这场“峰会”的初衷是反对其认定的“地缘政治对手和竞争者”。

　　在沙特罗夫看来，美国这一行径将对世界构成严峻的新挑战。同时，这也意味着，美国要向与其持不同观点的国家宣示新“冷战”。

　　沙特罗夫还指出，美国民主正在经历深刻的系统性危机，因为“几个世纪以来资本主义（的生命力）已枯竭，走到了自身逻辑的尽头”。

　　“当代世界不只局限于西方民主模式。不少国家都在各自积极寻求新的发展模式，无论是经济模式还是政治模式，而这些模式都基于这些国家各自的价值观和传统，这些模式很大程度上符合大多数人利益。”沙特罗夫说。

　　沙特罗夫还说，按照本国价值观和传统发展的国家也应团结起来，共同捍卫各自的价值观。

(责编：徐祥丽、燕勐)

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