人民网堪培拉12月7日电 （记者陈效卫） 在新冠病毒奥密克戎变异株正在全球多国肆虐之际，新西兰12月3日按计划启用名为“交通灯”的疫情防控系统，封锁了107天的最大城市奥克兰也将于12月15日如期放宽封锁，解除硬边界管制措施。

据《新西兰先驱报》报道，新西兰启用的“交通灯”防疫系统，是根据疫情将不同地区划分为红色、橙色和绿色三个防疫级别。红色区域实行的封锁措施较为严格，建议员工居家办公，学校在采取公共卫生措施情况下允许开放。黄色区域对公共设施、商店的上座率和社交距离有明确规定，教育机构需要采取公共卫生措施，完全接种疫苗的民众生活大致如常，但在公共场所必须戴口罩。在绿色区域，公共设施、商店、学校等正常开放，完全接种疫苗的民众生活如常。

根据新的防疫系统，奥克兰和北岛疫苗接种率较低的部分地区将进入防控等级最高的“红灯”阶段，北岛其他地区及南岛全部地区进入“黄灯”阶段，目前尚无地区进入“绿灯”阶段。

保障“交通灯”系统顺利实施的前提是新西兰疫苗接种程度非常高。据新西兰卫生部公布数据，截至11月21日，该国完成疫苗接种人数超过350万，占12岁及以上符合接种条件人口的83%。奥克兰等区域超过90%的12岁以上人口已完全接种疫苗。

与疫苗接种同等重要的是，此前实施近21个月疫警级别防疫系统，也为“交通灯”防疫系统的顺利实施积累了经验。

去年2月28日，新西兰确诊了首例新冠肺炎病例。当病例在3月14日增至6例时，总理杰辛达·阿德恩宣布，任何人进入该国国境都需要进行自我隔离2周。在当时，这算得上全球应对疫情最严厉的边境限制措施之一。3月20日，新西兰又宣布所有外国公民禁止入境。3月23日，在确诊病例只有102例且无死亡病例的情况下，新西兰宣布两天后全国进入封锁状态时。当时，很多国家等到死亡病例激增才宣布封国或封城。如英国也是3月23日宣布进入紧急状态，当时其确诊病例多达6650起，死亡多达335人。

新西兰在“封国”之前，即采取了从一级到四级的疫警级别防疫系统。其中，四级响应最为严格，所有人居家隔离，切断所有可能的人际接触。三级、二级和一级渐次放宽要求。但随着时间的推移，在任何防疫级别下，人们在公共场所都必须戴口罩。

四级防疫系统并非固定不变，而是根据疫情严重深度每2周评估一次级别，随时灵活调整，可升可降。如2020年4月27日，新西兰新病例下降至1位数时，全国的限制等级从四级下调为三级。此后，5月14日和6月9日，又从三级降至二级和一级。

自今年8月由德尔塔毒株引发新西兰本轮新冠疫情以来，尽管政府推出一系列应对措施，但疫情仍蔓延至全国大部分地区。新西兰卫生部数据显示，11月22日新增新冠确诊病例达205例。在多次努力仍无法“清零”的情况下，新西兰遂决定转向“与病毒共存”。

不过，新西兰新冠建模专家肖恩·亨迪教授表示，即便进入“交通灯”防疫系统，未来仍不排除再次封锁的可能。尤其是地处南半球的新西兰在明年6月至8月进入冬季时，人们倾向于待在室内，新冠可能会传播得更广，那时新西兰可能需要封锁以控制病例数量。

实际上，早在2020年6月新西兰实现“清零”时，奥塔哥大学流行病学家迈克尔·贝克教授即明确指出：“尽管‘清零’对于新西兰是标志性时刻，但由于疫情仍在全球蔓延，人类与新冠病毒的斗争还将持续很长时间。”

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