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“2021从都国际论坛”举办 《从都宣言》发布

2021年12月07日09:27 | 来源：人民网-国际频道
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论坛与会嘉宾举行线上线下讨论。摄影万宇
论坛与会嘉宾举行线上线下讨论。摄影万宇

人民网广州12月7日电（记者万宇、李欣怡）12月5至6日，“2021从都国际论坛”在广州市从化区举行。论坛主题为“多边主义2.0版—后疫情时代的全球合作”。160余位各国前政要和国际组织前负责人、驻华使节、专家学者和工商界人士以线上或线下方式出席。论坛由中国人民对外友好协会、澳中友好交流协会、广东省人民政府和世界领袖联盟联合举办。

与会者就“公共卫生健康与全球合作”“后疫情时代的经济复苏”“经济社会发展与气候变化”“全球非传统挑战与应对”“坚持多边主义，重塑全球治理体系”“领袖责任、行动与世界未来”6个分议题进行深入研讨，形成广泛共识，认为人类是一个休戚与共的命运共同体，面对新冠肺炎疫情、气候变化、经济复苏、贫困等全球性问题和挑战，没有任何一个国家能独善其身或独自解决。需要国际社会同向发力、同心协力，才能应对人类共同的挑战，才是唯一正确的多边主义选择。

论坛发布《从都宣言》，一致呼吁各方以实际行动加强多边合作，坚决维护以联合国为核心的国际体系，维护以《联合国宪章》宗旨和原则为基础的国际关系基本准则。

世界领袖联盟主席、斯洛文尼亚前总统达尼洛·图尔克认为，多边主义是未来的方向，各国都应该把多边合作看作是未来的必要机制，并且加以改进，中国在其中扮演着重要的角色。

中国人民对外友好协会会长林松添表示，本届论坛规格超高、亮点纷呈，凝聚了共识，产生了积极共鸣，为迷茫的世界指明了方向。

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(责编：高歌、常红)

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