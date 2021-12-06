新华社北京12月6日电（记者王宾、董雪）就外交部网站近日发布《美国民主情况》报告一事，外交部发言人赵立坚6日说，报告旨在全面梳理美国民主制度的弊端，向国际社会揭露美国民主外交的虚伪性，希望美国正视自身民主缺陷，完善自身民主制度，停止对外输出所谓民主的错误行为。

赵立坚是在当日例行记者会上回答有关提问时作上述表态的。

赵立坚说，民主是全人类的共同价值，是各国人民的权利，而不是哪个国家的专利。实现民主有多种方式，不可能千篇一律。用单一的标尺衡量世界丰富多彩的政治制度，用单调的眼光审视人类五彩缤纷的政治文明，本身就是不民主的。

他说，美国民主制度是美国一国实践的结果，具有独特性，不具普遍性。长期以来，美国自诩为“民主灯塔”和“民主样板”，无视自身民主制度的结构性缺陷与实践中走样，频频打着民主的旗号肆意干涉他国内政、发动对外战争，充当“民主教师爷”，在许多国家和地区制造动荡和人道主义灾难，招致国际社会广泛批评。

赵立坚说，世界需要对美国的民主情况作出深入检视。中英文版的《美国民主情况》报告旨在通过列举事实数据和各国专家观点，全面梳理美国民主制度的弊端，深入分析美国国内民主实践的乱象和对外输出所谓民主的危害，向国际社会揭露美国民主外交的虚伪性。

他说，美国自己也需要好好反躬自省。中方希望美国正视自身民主缺陷，完善自身民主制度，停止对外输出所谓民主的错误行为，这既有利于美国人民也有利于世界人民。没有哪一个国家可以垄断民主标准，没有哪一个国家可以把本国政治制度强加于人，更不能把民主当做打压别国的工具。

赵立坚说，世界上没有哪一套民主制度是完美的，不存在适用于一切国家的政治制度模式。一个国家是不是民主，应该由这个国家的人民来评判，而不是由外部少数人来指手画脚。

他说，各国民主制度的建立和民主进程的发展都有其历史性和民族性，都有自身独特价值。国际社会应在相互尊重、平等相待基础上就民主问题进行交流对话，共同为全人类进步作出更大贡献。

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