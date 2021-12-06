新华社北京12月6日电（记者董雪、王宾）外交部发言人赵立坚6日表示，美方应立即停止炮制谣言谎言对他国进行攻击抹黑和打压遏制的做法，切实正视并解决好自身严重的强迫劳动和人口贩运问题。

当日例行记者会上，有记者问：3日，美国政府高官在“打击人口贩运的新国家行动计划”吹风会上称，美正阻止涉“强迫劳动”产品进入美市场。过去一年，美海关和边境保护局针对输美涉“强迫劳动”货物发布7项暂扣令，包括针对新疆硅基产品的暂扣令，共扣留、没收总价值约4.85亿美元的货物，数量和价值较上年均大幅增长。中方对此有何评论？

赵立坚说，中方多次强调，新疆没有“强迫劳动”，只有自愿就业、自主择业。美方一些反华势力恶意炒作新疆存在“强迫劳动”的谣言谎言，并以此为由非法扣留新疆产品，对新疆实施制裁，这是赤裸裸的强盗行为，他们的目的就是祸乱新疆、遏制中国发展。

他表示，美方这种打着人权的幌子搞政治操弄、干涉他国内政、破坏全球产业链供应链稳定的卑劣做法，早已被真相戳破，被世人看穿，只能以失败告终。美方这样做，不仅伤害了新疆产业发展和产业工人就业，而且损害了包括美国在内的各国消费者利益，是典型的“损人不利己”行径。

赵立坚说，事实上，“强迫劳动”的帽子美方自己戴最合适。美国至今约有50万名从事农业劳作的童工，有24万到32.5万名妇女和儿童遭到性奴役。

他表示，说到人口贩运，美国更是劣迹斑斑。过去5年，每年被贩卖到美国从事强迫劳动的人口多达10万；其中一半被卖到“血汗工厂”，或遭受家庭奴役。2019年美国报告了11500多起人口贩卖案件，比2015年翻了一倍多。试问美方，其所谓“打击人口贩运的新国家行动计划”为何不关注自身问题？

“美方应该立即停止炮制谣言谎言对他国进行攻击抹黑和打压遏制的做法，切实正视并解决好自身严重的强迫劳动和人口贩运问题。”赵立坚说。

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