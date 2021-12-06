新华社北京12月6日电（记者董雪、王宾）针对有报道称，美国政府将于本周宣布抵制北京冬奥会，外交部发言人赵立坚6日在例行记者会上应询表示，美国政客在未受到邀请情况下不断炒作所谓的“外交抵制”北京冬奥会，是赤裸裸的政治挑衅，如果美方一意孤行，中方必将采取坚决反制措施。

赵立坚说，北京冬奥会是全球冬奥运动员和冰雪运动爱好者的盛会，他们才是主角。当前，北京冬奥会筹备工作已进入倒计时冲刺阶段，包括国际奥委会在内的国际社会高度认可筹办工作，外国运动员热切期待来华参赛，其中包括数量众多的美国和日本运动员。“我们相信，在奥林匹克精神指引下，在各方共同努力下，我们一定能为世界呈现一届简约、安全、精彩的奥运盛会。”

他强调，冬奥会不是政治作秀和搞政治操弄的舞台。美国政客在未受到邀请情况下不断炒作所谓的“外交抵制”北京冬奥会，完全是自作多情、哗众取宠、政治操弄，是对《奥林匹克宪章》精神的严重玷污，是赤裸裸的政治挑衅，更是对14亿多中国人民的严重冒犯，只会让中国人民和全世界人民看清看透美国政客的反华本质和虚伪面目。

赵立坚说，美方应该做的是端正态度，践行“更团结”的奥林匹克精神，严肃对待中方关切，不将体育运动政治化，停止炒作所谓的“外交抵制”北京冬奥会，以免影响中美在重要领域的对话合作。“如果美方一意孤行，中方必将采取坚决反制措施。”

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