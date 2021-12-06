人民网北京12月6日电 （记者苑基荣）12月6日，新疆维吾尔自治区第62场涉疆问题新闻发布会在北京举行。近来，关于民主的话题备受瞩目，特别是美国将于12月9日至10日召开所谓的“领导人民主峰会”，引起国际社会普遍谴责。来自新疆维吾尔自治区的代表线上线下与中外媒体交流，揭露“美式民主”的虚伪本质。

新疆维吾尔自治区人民政府新闻发言人徐贵相在发布会现场表示，众所周知，美国奉行白人至上，种族主义横行，少数族裔在美国的经济、文化、社会生活等诸多层面不可避免地遭受着全方位的歧视，根本无法享有真正的民主和人权。

白人至上主义甚嚣尘上。美国在骨子里依然是一个白人盎格鲁—撒克逊新教徒的国家，所有不符合这些特性的种族、族群和宗教文化群体都不可避免地遭受到或多或少的歧视。特别是2016年以来，美国的白人至上主义呈现回潮之势，导致种族对立与仇恨情绪弥漫。诸如2020年非洲裔男子弗洛伊德遭警察暴力执法死亡事件，以及今年亚裔遇袭的悲剧频繁发生，但问题仍旧得不到制度层面的根本解决。

种族间不平等进一步加剧。芝加哥大学和圣母大学的研究显示，2020年6月至11月，美国的贫困率上升了2.4个百分点，而非洲裔的贫困率上升了3.1个百分点。白人家庭的财富中位数是非洲裔的42倍，是拉美裔的23倍。《今日美国报》网站2020年10月23日报道，2020年第一季度，美国白人家庭的住房拥有率为73.7%，而非洲裔家庭的住房拥有率却只有44%。从美国劳工统计局历年的统计数据来看，非洲裔和拉美裔的失业率远高于白人，非洲裔的失业率通常为白人的2倍左右；拉美裔失业率通常比白人高出40％左右。《华盛顿邮报》网站 2020 年6月4日报道，经过严重疫情后，只有不到一半的非洲裔美国成年人还拥有工作。

执法司法领域种族歧视屡见不鲜。《洛杉矶时报》2020年9月15日报道，美国联邦司法系统死刑适用中存在着种族偏见，杀害非洲裔比杀害白人面临死刑的可能性更低。当受害者是白人时，重罚有色人种犯罪嫌疑人的倾向更为明显。《迈阿密先驱报》网站2020年12月18日发表评论认为：“在我们的国家，刑事司法制度是由你的钱包和肤色来决定的。”联合国种族主义问题特别报告员滕达伊·阿丘梅更是失望地指出，对于非洲裔美国人来说，美国的法律体系已经无法解决种族不公与歧视。

有色人种受疫情危害更大。2020年8月21日，联合国人权理事会非洲人后裔问题专家工作组向人权理事会第45次会议提交报告指出，美国新冠肺炎病毒的感染率和死亡率体现了明显的种族差异，非洲裔的感染率、住院率和死亡率分别是白人的3倍、5倍和2倍。《今日美国报》网站2020年10月22日评论指出，有色人种死于疫情的人数远远多于白人，可归因于不平等的教育与经济体系导致有色人种得不到高薪工作，住房歧视导致有色人种居住密集，以及以牺牲穷人为代价的环境政策等。

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