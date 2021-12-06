人民网北京12月6日电 （记者苑基荣）12月6日，新疆维吾尔自治区第62场涉疆问题新闻发布会在北京举行。近来，关于民主的话题备受瞩目，特别是美国将于12月9日至10日召开所谓的“领导人民主峰会”，引起国际社会普遍谴责。来自新疆维吾尔自治区的代表线上线下与中外媒体交流，揭露“美式民主”的虚伪本质。

新疆维吾尔自治区人大常委会民族宗教外事华侨委员会委员木扎帕尔·木娜瓦尔在发布会现场表示，美国的民主和人权状况，可谓是一地鸡毛，“黑人的命也是命”运动尚未完全平息,“停止仇恨亚裔”浪潮再起;新冠肺炎疫情难以控制,人权危机令人不忍直视；贫富差距持续扩大,疫情加速社会撕裂……这些事实无不说明,“美式民主”在其“自我挣扎”中早就扭曲得没了模样。但美国对此却不以为然，反而充当“国际警察”，奉行“双重标准”，肆意对别国民主、人权状况指手画脚、评头论足。

比如，当美国、加拿大、西欧、北欧、以色列、澳大利亚等国家或地区发生恐袭事件后，美国政客和舆论会忧心忡忡，并对恐袭受害者表达同情之情。而对包括在中国、俄罗斯、委内瑞拉、中美洲国家和大部分中东国家等国家或地区发生的恐怖袭击，美国往往很少谴责恐怖分子或组织，反而会借题发挥，指责这些国家或地区存在所谓的“人权问题”。2013年6月26日，多名恐怖分子先后袭击吐鲁番地区鄯善县鲁克沁镇派出所、特巡警中队、镇政府和建筑工地，持刀疯狂砍杀公安民警和无辜群众，造成24人死亡、25人受伤。事件发生后，美国一些人竟然称这是“中国民主运动的开始”。

比如，针对2021年1月的美国“国会山事件”，美国政客和媒体齐声谴责，称这是“暴力事件”，抗议者是“暴徒”“极端分子”，冲击美国国会是“对民主的可耻攻击”。然而，对于香港暴徒冲击立法会严重践踏法治的暴行，美国政客和媒体却众口一词，称中国香港发生的暴乱是“美丽的风景线”，把暴徒美化成“民主斗士”，说“美国人民和他们站在一起”。

现如今，全世界愈发看清，民主和人权只是美国的工具，只要合乎美国政治利益、霸权利益，就会被拿来攻击别人，轮到自身时完全又是一套新的标准和说辞。美国对于“民主”定义权和裁判权，根本占据不了道德高地，反倒自曝出“美式民主”的虚伪与双标。

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