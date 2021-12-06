人民网北京12月6日电 （记者苑基荣）12月6日，新疆维吾尔自治区第62场涉疆问题新闻发布会在北京举行。近来，关于民主的话题备受瞩目，特别是美国将于12月9日至10日召开所谓的“领导人民主峰会”，引起国际社会普遍谴责。来自新疆维吾尔自治区的代表线上线下与中外媒体交流，揭露“美式民主”的虚伪本质。

新疆维吾尔自治区人民政府新闻发言人伊力江·阿那依提在发布会现场表示，长期以来，美国依托强大的综合国力，标榜“自由、公平”的“美式民主”听上去冠冕堂皇，被很多人看成是西方民主的典范。但掀开“美式民主”面纱，会发现其远没有自己宣传的那么“正大光明”：美国的政治体制已被金钱腐化，愈演愈烈的金钱政治扭曲民意。

选举沦为金钱游戏。“票决”变成“钱决”。美国总统选举花费的金钱越来越多，从2004年的7亿美元，增加到2008年的10亿美元、2012年的20亿美元和2016年的66亿美元。根据美国无党派研究机构响应政治中心公布的报告，2020年大选总成本接近140亿美元，是2016年大选支出的两倍多，成为美国历史上最昂贵的政治选举。美国中期选举费用也快速升高，从2002年的21.8亿美元增加到2018年的52亿美元。在2018年的中期选举中，赢得一个参议院席位的平均成本为1940万美元，赢得一个众议院席位的平均成本超过150万美元。《纽约时报》网站曾撰文评论称，“美国的民主正在被金钱淹没，金钱政治使得美国过去40年的经济政策强烈反映了最富有者的偏好，而与贫困人口和中等收入美国人的偏好几乎没有任何关系。”

政府成为利益集团代言人。高额的选举费用大大提高了参选门槛，排除了绝大多数人参加竞选的可能。只有少数有能力筹集大量竞选资金的人，才能加入美国政治选举角逐。这无疑为富人和利益集团通过金钱笼络候选人营造了温床。当政客胜选上台后，要回馈从财阀手中获得的政治献金，势必要从政策角度予以倾斜，成为财阀谋取更大利益的棋子。英国《周刊报道》网站2018年12月14日刊文指出，企业通过竞选捐款和利益回报承诺俘获美国政客，使政客代表他们的利益立法。新加坡学者马凯硕的评论更加一针见血：“美国已不再是一个民主国家，而是一个财阀国家，有一个‘1%人所有、1%人所治、1%人所享的政府’。”

必须指出，有“钱主政治”在，就没有真民主在。给予政客们权力的不是人民而是金钱，政客卖命的对象自然也不是人民而是金主。这样的民主难称“人民当家作主”，最终只会彻底失信于民。

(责编：苏缨翔、刘慧)