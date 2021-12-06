人民网北京12月6日电 （记者苑基荣）12月6日，新疆维吾尔自治区第62场涉疆问题新闻发布会在北京举行。近来，关于民主的话题备受瞩目，特别是美国将于12月9日至10日召开所谓的“领导人民主峰会”，引起国际社会普遍谴责。来自新疆维吾尔自治区的代表线上线下与中外媒体交流，揭露“美式民主”的虚伪本质。

中国人民政治协商会议新疆维吾尔自治区第十二届委员会副秘书长赛尔江·斯力克拜依在发布会现场表示，美国数十年来致力于在全世界推广“美式民主”模式，把自身制度和价值观强加于人，甚至堂而皇之干涉他国内政，操纵他国政权更迭，妄图把“美式民主”强行嫁接到他国，服务美国全球战略和地缘政治的需要。但最终的结果却是水土不服、四处碰壁，不仅对当地建立真正稳定、可持续的民主制度毫无助益，而且加剧了冲突和混乱，酿成无数人道主义危机。

2001年，美国以反恐之名出兵阿富汗，试图在阿富汗移植“美式民主”。20年后，美国从阿富汗溃败逃离，留下的却只有战火纷飞和满目疮痍。2003年，美国打着莫须有的罪名入侵伊拉克，令该国长期陷入战乱，极端组织等恐怖势力则趁势做大。2010年，美国煽动“阿拉伯之春”，造成中东十余国家政权更迭，民生凋敝。叙利亚、利比亚，也门三国至今深陷内战，数百万民众流离失所沦为难民，成为中东之殇，世界之痛。

事实证明，“美式民主”所到之处，可谓政治衰败、民不聊生、鸡犬不宁，也让世人进一步看清了“美式民主”化改造导致的人间惨剧，让更多人认识到曾被奉为圭臬的美式“自由民主人权”何等虚伪，同时也暴露出掩藏在美式政治浮华表象下的严峻现实。如今，“美式民主”已成为影响各国民众自主生活的最大威胁。据丹麦“民主联盟基金”今年5月份的一份民调结果显示，在53个国家和地区的5万多名受访者中，近一半人担心美国威胁他们国家的民主。

必须指出，各国的民主道路、民主模式应当符合本国国情和发展实际，应当由本国人民自己去探索和发展。用一套民主标准、一个民主模式去衡量所有国家是不是民主，这本身就违背了民主理念。依靠武力、胁迫、施压等手段强行对外推销自身的民主模式，更是彻底走向了民主的反面，只会加剧分裂和对抗，引发冲突和混乱。这样的霸权主义民主，必将受到国际社会的抵制和反抗。

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