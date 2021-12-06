人民网北京12月6日电 （记者苑基荣）12月6日，新疆维吾尔自治区第62场涉疆问题新闻发布会在北京举行。近来，关于民主的话题备受瞩目，特别是美国将于12月9日至10日召开所谓的“领导人民主峰会”，引起国际社会普遍谴责。来自新疆维吾尔自治区的代表线上线下与中外媒体交流，介绍中国新疆推进民主的丰富实践，揭露“美式民主”的虚伪本质。

50岁的新疆伊犁哈萨克自治州察布查尔锡伯自治县米粮泉村村委会主任苏德林在视频连线中介绍了他今年当选的过程，完整呈现了新疆基层民主政治建设情况。苏德林表示，在换届选举过程中，村民委员会选举严格按照《中华人民共和国村民委员会组织法》《新疆维吾尔自治区实施<中华人民共和国村民委员会组织法>办法》等法律规定进行。首先召开村民代表大会，依法推选村民选举委员会，通过《村民选举委员会工作职责》。为充分保障村里各族群众的知情权和参与权，村选举委员会进行广泛宣传，并及时发布公告。选举当天候选人候选人逐一与村民见面，介绍履职设想，回答村民提问，依法开展选举竞争和投票选举。投票结束后，当场公布投票结果，全村参选率达到99.8%。新一届村民委员会中女性占比60%，少数民族占比100%。在实行村民自治工作中，村民委员会严格按照《中华人民共和国村民自治法》等法律法规管村治村，健全村民会议制度、村民代表会议制度、村规民约等规章制度，规范议事和决策程序，实现了村民的自我管理，村级民主管理得到加强。在讨论决定本村的重大事项时，村委会始终坚持民主集中制原则，讨论修订决策方案，提交村民代表大会或村民大会表决通过后实施。近年来，村里退耕还林、道路修建、支渠修建、饮水工程等民生工程的实施，都是通过村民议事会表决后实施的。现在，村民“自我管理、自我教育、自我服务”的主人翁意识不断提升，参与村级治理和发展经济的积极性和主动性明显提高。

新疆维吾尔自治区民政厅厅长依明江·扎日在视频连线中表示，苏德林当选村委会主任是新疆基层民主建设依法公开透明的很好案例。扎日说，基层群众自治是基层民主主要实现形式，是人民当家作主最有效、最广泛的途径。《新疆维吾尔自治区实施〈中华人民共和国城市居民委员会组织法〉办法》《新疆维吾尔自治区实施〈中华人民共和国村民委员会组织法〉办法》《新疆维吾尔自治区村民委员会选举办法》《新疆维吾尔自治区村务公开办法》等地方性法规的制定实施，为基层民主权利的实现提供了法治保障。目前，新疆在城市和农村分别设立居民委员会3389个、村民委员会8906个，负责办理本居住区居(村)民的公共事务或公益事业，调解民间纠纷，协助维护社会治安，向人民政府或者其他派出机关反映居(村)民的意见、要求和提出建议等。全疆城乡基层普遍制定了市民公约、村规民约，基层自治组织自我管理、自我教育、自我服务、自我监督水平不断提高。

新疆维吾尔自治区人大常委会法制委员会委员乃比江·依不拉伊木在发布会现场介绍了新疆落实全过程人民民主的理念和实践。依不拉伊木表示，一是毫不动摇把民心民意贯穿立法工作始终，打牢人民当家作主的法治基石。二是毫不动摇把“人民”二字贯穿人大监督全过程，彰显人民群众是无所不在的监督力量。三是毫不动摇发挥各级人大代表民有所呼、我有所应的优势，有效凝聚最大公约数。

新疆维吾尔自治区人民政府新闻发言人徐贵相在发布会现场表示，实践证明，新疆的民主实践是中国特色社会主义民主的生动体现，必将为新疆各族群众共同团结奋斗、共同繁荣发展提供根本保证。但美西方反华势力对新疆的民主政治建设大放厥词，对新疆各族群众享受到的民主权利避而不谈，肆意抹黑新疆形象、插手新疆事务、干涉中国内政。对此，我们坚决反对、强烈谴责。

长期以来，美国自诩为“民主灯塔”“民主教师爷”“民主样板间”，但从实际情况看，“美式民主”只不过是美国少数人的特权，是美国金钱政治的奴婢，是美国一些政客拉拢选票的幌子，是美国干涉他国内政的遮羞布。在这样的“民主”输出泛滥下，美国人民的民主权利被剥夺，世界人民的民主权利被践踏，人类社会的共同价值被亵渎。“美式民主”闹得世界鸡犬不宁、动荡不安，世界人民苦美久矣。事实证明，美国这座所谓“民主灯塔”的指向早已偏离，“民主教师爷”的外衣早已破碎，“民主样板间”的棚架早已坍塌，美国有什么权利、有什么资格、有什么脸面对其他国家和地区的民主状况说三道四？

令全世界大跌眼镜的是，这样一个伪民主、反民主的国家居然扛旗挑头，搞什么“领导人民主峰会”，这完全是煽动意识形态对抗的恶举，是推行霸权主义的丑行，是阻挠现代世界前进的逆流，是冷战思维阴魂不散的表现。这样的所谓“领导人民主峰会”，不但不可能复兴“民主”，反而会亵渎民主、破坏民主、践踏民主，必将遭到世界各国人民的耻笑、谴责和唾弃。

徐贵相总结认为：一是民主不应被“私有化”。民主是各国人民的权利，而不是少数国家的私利。一个国家是否民主，归根到底应该由这个国家的人民来评判，而不是由某个外国指手画脚、妄加判断。美国如果只是根据自己的好恶来断定哪些国家民主，哪些国家不民主，实际上就是在世界上搞唯我独尊，制造分裂，这本身就不是民主。二是民主不应被“标签化”。如何实现民主，应由各国根据本国国情和民众的需求，具体加以推进和实践。衡量民主的标准应该看是否符合本国人民的需要，是否使本国人民有足够的参与感、满足感、获得感。各国如果只能依据美国一国的尺度来衡量本国民主的好坏，实际上是对民主精神的背叛，更不是真民主。三是民主不能被“工具化”。以民主的名义，干涉别国内政，侵犯别国主权，服务自身的政治目的，这种做法令人不齿，只会让世界看清：所谓“民主”不过是美国兴风作浪、打压异己、大搞集团政治的工具而已。

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