人民网布鲁塞尔12月6日电 （记者任彦）12月6日，“新疆是个好地方”比利时线上新疆文化和旅游周开幕。

比利时线上新疆文化和旅游周内容丰富，形式多样，其中许多内容是首次在国外推送。活动将持续到12月15日，期间举办“新疆是个好地方”主题图片展，展播两部新疆主题电影、9集冬季主题短片《我在新疆等你》、10集系列音乐视频《乘着歌声游新疆》、6部微纪录片《新疆美食之旅》等，向比利时和欧洲公众集中展示大美新疆形象。

中国驻比利时大使曹忠明在开幕致辞中表示，新疆维吾尔自治区是中国陆地面积最大的省级行政区，有着壮美的风景、悠久的历史和璀璨的文化，不同民族和谐聚居，形成了多元独特的传统民俗风情。当前，新疆社会大局持续稳定向好，人民生活明显改善，民族团结更加巩固，各族群众的获得感、幸福感、安全感不断增强，正意气风发地迈向现代化征程。希望通过“新疆是个好地方”比利时线上新疆文化和旅游周，将立体、开放、现代的新疆介绍给比利时的朋友，增进相互了解，架起中比友谊桥梁。

新疆维吾尔自治区文化和旅游厅党组书记、副厅长侯汉敏在致辞中表示，新疆是古丝绸之路的重要枢纽，向西开放的重要通道，对促进中比友谊、推动中欧发展有着得天独厚的地缘、人文和资源优势。线上新疆文化和旅游周必将进一步增进中比民众相互了解，推动双方人文交流和民心相通。

比利时线上新疆文化和旅游周由中国驻比利时大使馆、中外文化交流中心、布鲁塞尔中国文化中心与新疆维吾尔自治区文化和旅游厅共同举办。

(责编：苏缨翔、刘慧)