新华社北京12月6日电（记者孙楠）以“民主灯塔”自居的美国，其民主真相如何？中国人民大学重阳金融研究院6日发布《十问美国民主》研究报告。报告列举大量事实、数据和各国相关机构、人士及专家观点，从美国制度实践、国家治理、社会现状、人权自由、国际影响等十个方面，提出十个有关美国民主的问题。

报告全文共2.3万字，分中、英、法、俄、西五个语种。当日，30多个国家驻华使馆代表、近20家外国驻京媒体及40多家国内媒体记者现场参与研究报告发布暨研讨会。

报告说，建议美国政府在举办所谓“民主峰会”时，不妨扪心自问，美国民主是多数人的民主还是少数人的“民主”？实现权力制衡还是导致权力滥用？增进民众福祉还是加深民众疾苦？捍卫自由还是妨害自由？保护人权还是侵害人权？促进团结还是导致分裂？实现梦想还是带来梦魇？改善国家治理还是导致制度失灵？给他国带去发展繁荣还是灾难动荡？维护世界和平发展还是破坏国际秩序？

在研究报告发布暨研讨会上，美国《全球策略信息》杂志社华盛顿分社社长威廉·琼斯表示，控制“西方民主国家”政府的政治精英在很大程度上已经远离了民众。不断扩大的贫富差距、持续的种族歧视、对城市内部和农村大量贫困地区的忽视，导致很大一部分民众认为政府已经完全忘记了他们。“当几乎所有这些国家均面临严重的民众信任危机，本国治理有效性遭到质疑时，美国政府将所谓的‘西方民主国家’聚集在一起，极具讽刺意味。”

中国人民大学国际关系学院副教授刁大明表示，当前美国所面对的民主乱象、治理失败、内外矛盾等一系列困境，都是长期积蓄的内生问题，并非外部因素造成，更不可能通过故意制造所谓外部威胁、转嫁矛盾等方式得到解决。

英国伦敦经济与商业政策署前署长罗思义认为，在关于民主的讨论中，应注重实际结果，即人民生活品质的改善，因为民主是为了让人民生活得更加幸福、更有尊严。“中国在人权和民主方面的理念和表现远优于西方。”

中国人民大学副校长刘元春表示，当前美国国内的民主现状能否撑得起美国给自己披上的“民主”外衣？美国有没有资格充当世界各国的榜样？在当今人类面对命运考验，迫切需要解决方案的时候，美国的所作所为是否在为人类现状提供解药？希望这份研究报告有助于各国认清美国的民主，推动全人类共同价值的形成。

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