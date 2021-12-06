新华社开罗12月5日电 综述：埃及新行政首都展现现代化雄心

新华社记者许苏培 吴丹妮

根据埃及总统府此前发表的声明，埃及政府本月开始迁往首都开罗以东45公里、位于沙漠地带的新行政首都，并进行为期6个月的试运行。新行政首都是埃及自上世纪70年代以来“沙漠造新城”的最新探索之一，被寄予缓解首都人口压力、创造就业、吸引外资等多重期望，展现着埃及寻求国家现代化的雄心。

开罗是中东和北非地区最大城市，也是世界上最古老的城市之一，其丰富多元的文化风貌每年吸引来自世界各地的大批游客前来“打卡”。

开罗也是世界上最拥挤的城市之一。由于国土大部分位于沙漠地带，埃及有96%的人口集中在受到尼罗河滋养的尼罗河谷和三角洲地区，位于尼罗河三角洲顶点的开罗自古以来就是埃及政治、经济、文化中心，吸引了大量人口流入。据统计，目前大开罗地区人口已经超过2000万，“大城市病”极其严重。

为缓解首都人口压力，埃及自上世纪70年代起在开罗周边沙漠地带探索新城建设，十月六日城、斋月十日城、新开罗等卫星城相继诞生，但收效不大，开罗人口仍在急剧膨胀中。

2015年，埃及政府开始在开罗以东沙漠地带规划一座新行政首都，占地约700平方公里。埃及政府表示，该项目是埃及“2030愿景”的一部分，旨在提高公民生活质量，扩大城市区域，应对首都人口快速增长的问题。

据埃及官方金字塔在线网站报道，按照埃及政府规划，新行政首都共分三期建设：一期建设包括政府办公区、商务区和外交区，其中政府办公区包括10座综合体，政府内阁、议会和34个部委将搬迁至此；二期和三期主要是住宅区，建成后预计容纳超过650万居民。

埃及《金字塔周刊》援引新行政首都城市发展公司公关经理哈立德·侯赛尼的话说，半年内预计将完成5万名政府工作人员的搬迁。

新行政首都的正式名称目前还在征集之中。这座新城市距离开罗附近卫星城市以及开罗国际机场都只有数十公里，正在修建的高速铁路、轻轨和高速公路也将在未来把这些城市连线成面，推动尼罗河三角洲经济一体化，增强“都市圈”效应。

智慧化运营、无现金支付、大面积采用太阳能发电……埃及政府勾勒的新行政首都形象十分现代化，不但与开罗有着不同的审美风格，不少规划措施也都是直接针对现在开罗面临的种种问题。

新行政首都是目前埃及政府沙漠造城的“代表作品”之一，与埃及总统塞西推动的大埃及博物馆建设、苏伊士运河走廊开发、埃及国家公路建设等一系列基建工程一道，代表着埃及推进国家现代化的雄心和决心。埃及总理马德布利表示，新行政首都将成为现代埃及的新标识。

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