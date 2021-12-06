新华社北京12月6日电 韩国新冠疫情趋紧，连日来单日新增确诊病例均维持在5000例左右高位，截至5日累计12人感染变异新冠病毒奥密克戎毒株。防疫部门担忧，这一新毒株可能已传播至首都首尔，决定自6日起熔断“解封”进程，收紧防疫限制措施。

韩国中央防疫对策本部5日通报，过去一天新增新冠确诊病例5128例，连续两天单日新增病例超过5000例，累计确诊突破47万例。韩国3日新增确诊病例5352例，创疫情暴发以来最高值。

中央防疫对策本部说，截至5日12时，单日新增奥密克戎毒株感染病例3例，累计达12例。防疫部门初步判定，其中4例在境外感染，另外8例疑因与这些病例直接或间接接触在本土感染。

12月1日，行人佩戴口罩在韩国首尔过马路。（新华社记者王益亮摄）

最初的4例病例从尼日利亚返回韩国。其中两人是夫妻，居住在仁川市；另外两例为50多岁的女性，居住在京畿道高阳市。

防疫部门说，居住在仁川的夫妻把病毒传给儿子和一名朋友，这名朋友又把病毒传播给另外3名亲友。防疫部门认为，新发现的3例奥密克戎感染病例因接触过仁川夫妻的朋友而染疫。

现阶段，仁川有1088人因与奥密克戎感染病例有过接触正在接受防疫部门健康监测，其中522人被判定为密切接触者。

同日，首尔报告3例奥密克戎疑似病例，检测结果预计最早6日得出。防疫部门担忧，这一新毒株可能已经在首都传播。

11月29日，行人佩戴口罩在韩国首尔光化门过马路。（新华社记者王益亮摄）

随着韩国新增病例激增，重症监护病床数量告急。全国重症监护床位使用率达到80%左右，首都圈地区更是超过90%，高于政府先前所设75%的“解封”熔断标准。

韩国政府正在高度警惕奥密克戎毒株可能带来的影响，决定自6日起暂停“解封”进程，转而收紧防疫限制措施。接下来四周内，首都圈地区私人聚会人数上限由先前的10人下调至6人，其他地区由12人减少至8人。聚会者中最多只能有一名未接种新冠疫苗者。

此外，前往桑拿房、酒吧和健身房等高风险场所必须出示新冠疫苗接种证明或新冠检测阴性证明。进入餐馆、咖啡厅、补习学校、电影院、博物馆等公众聚集场所也须出示证明。

韩国防疫部门数据显示，截至5日，韩国80.5%的人口已完成新冠疫苗全程接种，7.7%已接种加强针。（张旌）

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