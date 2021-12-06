新华社北京12月6日电 多名日本外交界人士5日证实，日本政府决定增加对驻日美军军费的分摊额度，双方预计12月底前达成协议。

共同社以上述人士为消息源报道，围绕2022财政年度（2022年4月至2023年3月）起的驻日美军费用分摊事宜，日本和美国政府官员11月末至12月初在美国首都华盛顿举行最后阶段协商，日本政府最终决定在一定程度上满足美方的涨价要求，涨价幅度暂不清楚。

共同社解读，伴随美军在日本周边部署精锐装备，驻日美军费用有所增加，日本政府可能出于增强日美同盟威慑力和应变力考虑，得出只能多掏一定程度“保护费”的结论。

3月16日，在日本东京，美国国务卿安东尼·布林肯（右二）和国防部长劳埃德·奥斯汀（左一）与时任日本外务大臣茂木敏充（左二）和防卫大臣岸信夫在会晤后的联合记者会后碰肘致意。（新华社发，野木一广摄）

现阶段，驻日美军大约5.5万人。日方负担的费用包括驻日美军基地的水电费、员工工资和训练转移费等。2021财年日方负担驻日美军费用为2017亿日元（约合114亿元人民币）。

多名外交界人士透露，日方在与美方协商中要求削减对驻日美军基地水电费的负担额度，理由是这项支出不与提升日美同盟威慑力直接相关，难以获得日本民众理解。日方要求，把涨价那部分费用用于完善自卫队和美军共用的机场或者日美联合军事训练等方面。

共同社报道，日美政府预计本月内达成协议，预计在日美外长和防长“2+2”会晤期间签署驻日美军费用分摊协定。日美“2+2”会晤可能在明年1月举行。

驻日美军费用分摊协定通常每5年更新一次。现行协定原定2021年3月到期，因更新协定谈判赶上美国政权交替，双方决定将协定延长一年。（刘秀玲）

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