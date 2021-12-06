人民网北京12月6日电 （崔译戈）6日，由中国人民大学重阳金融研究院（人大重阳）主办、中国人民大学中美人文交流研究中心承办的《十问美国民主》研究报告发布暨研讨会在京举行。报告针对即将在12月9-10日举行、美国召集的所谓“领导人民主峰会”，提出十大尖锐拷问。

《十问美国民主》 人大重阳供图

报告称，民主是各国人民的权利，不是个别国家的专利。任何国家宣布自己垄断“民主”的定义或模式都是荒唐的。美国作为世界上唯一超级大国，历史上较早推行现代民主制度，美国人民也为民主权利进行了长期的斗争。然而，近年来，美国民主却逐渐蜕变，对内沦为少数人谋取私利的工具，侵犯人权，造成社会撕裂；对外成了美国维护霸权、干涉他国内政、破坏国际秩序的幌子和借口。

报告提出第一个问题：美国民主是多数人的民主还是少数人的“民主”？政治学者史蒂文·希尔形容美国的“少数人统治像癌症一样扩散”。权力为资本服务，越来越多政客不把选民的真正利益置于首位。诺贝尔经济学奖得主保罗·克鲁格曼指出：“比起想象中的民主国家，美国更像一个寡头政权。”试问，当今的美国民主是否称得上人民当家作主？

报告提出第二个问题：美国民主是实现权力制衡还是导致权力滥用？美国政治运行出现了“超级极化”，政客的手段远超电视剧《纸牌屋》。接近八成的受访民众认为，政府腐败是他们最担心的事情。立法权、司法权、行政权被频频滥用，政治献金、“政商旋转门”等现象使得政客得以大肆敛财。调查显示，美国人民对美国政府的信任度也已经“降至冰点附近”。

报告提出第三个问题：美国民主是增进民众福祉还是加深民众疾苦？基本生存权得不到保障。截至2020年底，有超过5000万美国人面临食物不足问题，该数字相比2019年增加了近50%。超过22万人露宿街头。贫富差距愈演愈烈。估算显示，美国家庭财富中位值近20年都没有实际增加。最富有1%的美国人掌握约43.27万亿美元的财富，是最底层50%的美国人财富总和（3.03万亿美元）的14.3倍。著名经济学家施蒂格利茨指出：“美国议员依赖1%的钱连任，为1%的人服务，甚至离任时再靠1%的人赏赐。”

报告提出第四个问题：美国民主是捍卫自由还是妨害自由？“超载自由”导致牵扯精力、浪费资源的文化战争，“可能导致民主幻灭”，也“耽误了美国防疫，正在杀死美国人”。虚伪的言论自由通过社交媒体，传播虚假信息，放大仇恨和极端情绪。皮尤研究中心的一项调查显示，64%的美国人认为，社交媒体对美国走向有负面作用。

报告提出第五个问题：美国民主是保护人权还是侵害人权？统计数据显示，每年有3.8万余人的死与枪击有关，其中20%为1至17岁的儿童和青少年。美国仅占世界人口的4%，却占全球枪支自杀人数的35%。2020年针对亚裔的仇恨犯罪增加了150%。感染人数、死亡人数都远远位列全球第一。有人感叹：“这是一场屠杀！”

报告提出第六个问题：美国民主是促进团结还是导致分裂？调查发现，支持特朗普的选民中有52%、支持拜登的选民中有41%认为红蓝州脱离联邦、分开建国，对当下的美国而言或许是更好的选择。美国正陷入一场“冷内战”。认同“非裔美国人受到很多歧视”的比例，从2013年的19%增至2020年的50%。美国还存在着奴隶制的阴影。2016 年至2017 年，极右翼肇事者发动的袭击数量增至四倍。

报告提出第七个问题：美国民主是实现梦想还是带来梦魇？美国人对美国梦绝望，以致很多人为美国梦写讣告。59%的美国人认为，媒体和记者故意误导人们。美国人对国家发展道路越来越悲观。美国人对美国发展方向非常不满意的人数由2017年的33%上升到2021年的50%。85%的美国人认为美国自身政治体系需要重大变革或彻底改革。

报告提出第八个问题：美国民主是改善国家治理还是导致制度失灵？两党间的相互争斗屡屡让政府关门与停摆。联邦政府与州政府的相互掣肘使得国家内部相互争权内耗、联邦政令不畅、基建难以推行。比如加州已经筹备高铁建设超过25年，至今未完全开工。“坍塌”的灾难应对，风险防范不力、救援赈灾迟缓及官员作壁上观不断，甚至“美国联邦应急管理局的种种文件都表达一个中心思想：别依靠我们。”

报告提出第九个问题：美国民主是给他国带去发展繁荣还是灾难动荡？据估算，约有24.1万阿富汗人在2002年战争后被杀；大概18.3至20.6万名伊拉克平民死于2003年战争后的暴力；也门现有约2070万人（占其总人口71%）需要人道主义援助。美国是当今世界名副其实的“难民制造机”，至少有3700 万人因美国“9·11”事件后发动的战争而流离失所。

报告提出第十个问题：美国民主是维护世界和平发展还是破坏国际秩序？自1880年首次发动对外军事干预以来，截至2017年，美国一共进行了392次对外军事干预。美国建国以来，超过92% 的时间处于战争状态。美国在80个外国和殖民地（领土）维持着大约750个海外军事基地。美国在2020年军费支出为7780亿美元，占全球军事支出总额的39%。中东、北非依然约有五分之一的人生活在冲突边缘。“美国的货币，世界的问题。”

报告指出，美国在“民主”的名义下，能够体现其意志的却是“钱主”、“枪主”、“白主”、“媒主”、“军主”、“药主”。在美国，能做主的并不是人民，“一国六主，实无民主”。根据调查，美国之外57%的人表示，美国的民主“曾经做得很好，但最近几年不行了”；另有23% 的人表示，美国从来都不是其他国家的民主典范。

报告最后总结道，民主是全人类的共同价值，世界上没有唯我独尊的民主模式，民主是丰富的、是多元的、是由各国人民自主选择的多样化道路，而非被迫强加的单一套路。建议美国政府在举办所谓“民主峰会”时不妨扪心自问以上十大问题。

(责编：崔译戈、常红)