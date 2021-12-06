人民网北京12月6日电 （崔译戈）2日，新加坡国立大学亚洲研究所卓越院士、新加坡常驻联合国原代表马凯硕表示，当前的美国是所谓“历史聋人”或“文化聋人”：不了解中国的历史文化、忽视全世界人民的声音、听不进关于中美关系的不同意见。他认为，这正是造成中美之间误解的根源。

马凯硕在《中国的选择：中美博弈与战略抉择》新书发布会上发言。主办方供图

马凯硕是新加坡著名外交家和国际问题专家，他的新作《中国的选择：中美博弈与战略抉择》以西方外交家的视角全面评述中美双方战略优势与劣势，尝试解答中美关系这一“世纪之问”，近日由全球化智库（CCG）翻译、中信出版集团出版。马凯硕是在2日举办的该书发布会主题直播活动上发表上述观点的。

北京大学国际关系学院国际政治经济研究中心主任王勇表示，马凯硕提出了第三方的宝贵观察与建议，值得各方深思。美国最大的挑战不是中国，也不是与中国竞争，而是美国自身如何处理好自己的问题。美国不应通过妖魔化其他国家来转移美国国内的阶级矛盾和社会危机，而应该改变自己的心态。妖魔化别国不会带来美国当前所要的发展，在政治上也是不道德的。

马凯硕在《中国的选择》一书中提出，过去30年，美国的不平等现象急剧增加，底层50%美国人的平均收入停滞不前，顶层1%的人的平均收入却出现了飙升。

美国国防大学艾森豪威尔学院原经济系主任大卫·布莱尔（David Blair）认为，美国总是找假想敌，却忽视了自身的问题。他表示，过去30年间，美国不可持续的经济模式带来了极大的贫富差距和不平等。

会上，马凯硕还与全球化智库（CCG）理事长王辉耀、中信出版集团总编辑洪勇刚、对外经济贸易大学国际关系学院院长戴长征等与会嘉宾一起探讨了世界格局重构下大国战略面临的机遇与挑战。

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